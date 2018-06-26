CHP'de seçim krizi! Muharrem İnce kurultay baskısı görüyor iddiası

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , partisinden yüzde 8 fazla oy almasıyla birlikte partili destekçilerinin, “hemen olağanüstü kurultay, hemen CHP Genel Başkanlığı” baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ancak İnce kararını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yapacağı görüşmesi sonrasında verecek. Görüşmeden, “birlikte çalışma” kararının çıkması, böylece CHP içi hesaplaşmanın ertelenebileceği beklentileri dile getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, İnce’nin yüzde 31’lerdeki oyuna karşın partisinin yüzde 23’lerde kalması, seçim sürecinde öngörüldüğü gibi CHP’yi yeniden iç tartışmaya itti. CHP’de, seçimlerde alınan genel sonuçlar kadar İnce ile partinin oyları arasındaki fark konuşulmaya başlandı. İnce’nin, seçimin ardından dün yaptığı ilk açıklamada, “Ecevit’in 1977’deki yüzde 42’lik oy oranının ardından ilk kez yüzde 30’u aşan ismin kendisi olduğunun” altını çizen sözlerini, partide yeni bir genel başkanlık yarış sürecinin işareti olarak görenler oldu.

CHP'DE YENİ BİR YOL ARAYIŞI



Ancak bu aşamada İnce’nin verdiği “yola devam” mesajının tek yolunu olağanüstü kurultayı toplayarak genel başkanlığa aday olma şeklinde belirlemediği öğrenildi. “Hemen olağanüstü kurultay ve liderlik yarışı”, daha çok İnce’nin çevresindeki CHP’liler tarafından vurgulanıyor. İnce’nin özellikle cumhurbaşkanı seçimi kampanyası süresince verdiği “herkesin cumhurbaşkanı” sloganı doğrultusunda, partisini de yanına alarak yeni bir yol arayışına girebileceği beklentileri seslendiriliyor. İnce’nin, CHP’de partisiyle birlikte yarışa girmeksizin yol yürüyebilecek bir yöntemi de tercih edebileceği konuşuluyor. İnce’nin bu konudaki kararı için Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme belirleyici olacak. Seçim sonrası telefonda görüşen Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün ya da en geç bu hafta içinde bir araya gelerek seçim sürecini değerlendirip bundan sonraki yol haritası üzerinde de konuşmaları bekleniyor.