CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP, 24 Haziran için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusunu 20 Mayıs günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleştirecek. CHP, hem seçim bildirgesini hem de adaylarını 24 Mayıs'ta ATO Congresium'da yapılacak törenle açıklayacak.
15'LER LİSTE BAŞI
CHP'den İYİ Parti'ye katılan ve daha sonra geri dönen 15 Milletvekilinin listelerde ön sıralarda yer alması bekleniyor. Ergenekon davasından yargılanan eski teğmen ve PM üyesi Mehmet Ali Çelebi, KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Murat Sevinç ile Prof. Cihangir İslam'ın da listelerde olması bekleniyor. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken istifa eden Ankara eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de aday adayları arasında bulunuyor. Eğitim-İş'in eski Genel Başkanı Veli Demir ile YARSAV eski Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da öne çıkan isimler arasında.
BAYKAL ANTALYA 1
Sözcü'nün haberine göre, tedavisi süren eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın Antalya birinci sırandan adaylığının kesin olduğu belirtilirken, deneyimli isimlerden Umut Oran da tekrar aday oldu. Oran, genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüş daha sonra liste dışı kalmasına karşın parti çalışmalarına ara vermemişti. Oran, Sosyalist Enternasyonel'in Suriye konusunda TSK'nın operasyonuna karşı olumsuz tutum belirlemesi nedeniyle başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.
ONLAR ADAY DEĞİL
CHP'de İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ile Dursun Çiçek, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Denizli Milletvekili Melike Basmac, Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak ise yeniden aday olmadı. Eski genel başkan yardımcısı Erdal Aksünger de adaylık başvurusu yapmadı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ELİ RAHAT
Erken seçim nedeniyle önseçim yapamayan CHP'de adaylar merkez yoklaması ile belirlenecek. Milletvekili sayısının 50 kişi artarak 600'e çıkması ve aday olmayan isimler nedeniyle mevcut milletvekillerinin önemli bir kısmının yerini koruması bekleniyor. . Kılıçdaroğlu'nun tek kriterinin liyakat olacağı, Meclis çalışmalarına bakarak karar vereceği, muhalif ayrımı yapmayacağı vurgulanıyor.
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