CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP, 24 Haziran için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusunu 20 Mayıs günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleştirecek. CHP, hem seçim bildirgesini hem de adaylarını 24 Mayıs'ta ATO Congresium'da yapılacak törenle açıklayacak.

15'LER LİSTE BAŞI

CHP'den İYİ Parti'ye katılan ve daha sonra geri dönen 15 Milletvekilinin listelerde ön sıralarda yer alması bekleniyor. Ergenekon davasından yargılanan eski teğmen ve PM üyesi Mehmet Ali Çelebi, KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Murat Sevinç ile Prof. Cihangir İslam'ın da listelerde olması bekleniyor. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken istifa eden Ankara eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de aday adayları arasında bulunuyor. Eğitim-İş'in eski Genel Başkanı Veli Demir ile YARSAV eski Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da öne çıkan isimler arasında.

BAYKAL ANTALYA 1

Sözcü'nün haberine göre, tedavisi süren eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın Antalya birinci sırandan adaylığının kesin olduğu belirtilirken, deneyimli isimlerden Umut Oran da tekrar aday oldu. Oran, genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüş daha sonra liste dışı kalmasına karşın parti çalışmalarına ara vermemişti. Oran, Sosyalist Enternasyonel'in Suriye konusunda TSK'nın operasyonuna karşı olumsuz tutum belirlemesi nedeniyle başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.