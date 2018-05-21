CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 kişiden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü.
İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.
Kulislere yansıyanlara göre listeden rahatsız olduğunu dile getiren İnce'nin bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
Partiler, bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.
'MİTİNG' BİLMECESİ
İnce'nin bugünkü Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceği açıklanmış daha sonra iptal olduğuna ilişkin ajanslar tarafından bilgi geçilmişti. Son gelen bilgiye göre ise, İnce iki ildeki mitinglerini gerçekleştirecek. Söz konusu iptalin ise liste krizi nedeniyle olduğu kulislerde yer almıştı.
MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA
Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın." dedi.
TEPKİLERE GÖRE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinden dün edinilen bilgilere göre CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki aday listesi büyük ölçüde netleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları liste başı olurken 3 büyük şehirde birinci sırada kadın siyasetçiye yer verilmedi. Ancak gelen tepkilere göre değişiklikler olabileceği ifade ediliyor.
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, özellikle CHP'nin sol kanadı olarak bilinen vekillerin aday listelerinde yer almaması dün gece kulislerde büyük tartışma yaratmıştı. Aday gösterilmemesine üzerine Ali Şeker’e yeni teklifte bulunuldu. Gelen tepkiler nedeniyle listelerde küçük de olsa son dakika değişiklikleri gelebileceği belirtiliyor.
CHP’nin son kurultayı öncesi “sınıf temelli sol muhalefet” çıkışı yapan milletvekillerinden Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal listede yer alırken, İlhan Cihaner, Niyazi Nefi Kara ve Ali Şeker liste dışı kaldı. Özellikle Ali Şeker’in aday gösterilmemesine Parti Meclisi’nde itiraz edildiği, bunun dışında da gelen çok sayıda itiraz üzerine Şeker’e İstanbul 2. Bölge 8. sıranın önerildiği, ancak Şeker’in seçim bölgesi değişikliği nedeniyle bunu kabul etmediği öğrenildi.
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