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CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

CHP'de milletvekili listesinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan sesinin kısıldığı gerekçesiyle Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce, son dakika haberine göre bugünkü mitinglerini yapma kararı aldı. Muharrem İnce'nin daha önce 'iptal kararı' alması kulislerde 'liste krizi' olarak yorumlanmıştı. İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sesim biraz düzeldi... Mitinglere devam edeceğiz" dedi.

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 kişiden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü.

İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.

Kulislere yansıyanlara göre listeden rahatsız olduğunu dile getiren İnce'nin bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

​Partiler, bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.

'MİTİNG' BİLMECESİ

İnce'nin bugünkü Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceği açıklanmış daha sonra iptal olduğuna ilişkin ajanslar tarafından bilgi geçilmişti. Son gelen bilgiye göre ise, İnce iki ildeki mitinglerini gerçekleştirecek. Söz konusu iptalin ise liste krizi nedeniyle olduğu kulislerde yer almıştı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın." dedi.

TEPKİLERE GÖRE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinden dün edinilen bilgilere göre CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki aday listesi büyük ölçüde netleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları liste başı olurken 3 büyük şehirde birinci sırada kadın siyasetçiye yer verilmedi. Ancak gelen tepkilere göre değişiklikler olabileceği ifade ediliyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, özellikle CHP'nin sol kanadı olarak bilinen vekillerin aday listelerinde yer almaması dün gece kulislerde büyük tartışma yaratmıştı. Aday gösterilmemesine üzerine Ali Şeker’e yeni teklifte bulunuldu. Gelen tepkiler nedeniyle listelerde küçük de olsa son dakika değişiklikleri gelebileceği belirtiliyor.

CHP’nin son kurultayı öncesi “sınıf temelli sol muhalefet” çıkışı yapan milletvekillerinden Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal listede yer alırken, İlhan Cihaner, Niyazi Nefi Kara ve Ali Şeker liste dışı kaldı. Özellikle Ali Şeker’in aday gösterilmemesine Parti Meclisi’nde itiraz edildiği, bunun dışında da gelen çok sayıda itiraz üzerine Şeker’e İstanbul 2. Bölge 8. sıranın önerildiği, ancak Şeker’in seçim bölgesi değişikliği nedeniyle bunu kabul etmediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
YA KIRK SEFER SÖYLEDİK BU KE MAL EFENDİ MUHARREMİ DUMAN ETMEK İÇİN ADAY YAPTI GEL BAKİİM MUHARREM DİYEREK ZATEN BİTİRDİ ADAMI MUHARREMİ RESMEN DUMAN ETTİ BU GARİBANDA HEMEN ATLADI BU CEHALET HALK PARTİSİ FETÖNÜN GÜDÜMÜNDE BİR PARTİDİR NEDE OLSA FETÖCÜLERE KASET BORÇLARI VAR DENİZ BAYKALI BİR KASETLE İNDİRDİ KEMAL AĞA, GENEL BAŞKAN DEĞİLİM DEDİ SABAHINA GENEL BAŞKANLIĞINI AÇIKLADI O GÜN BU GÜNDÜR ÇARKÇIBAŞI DERLER KENDİSİNE
Tayyip Erdogan bosuna inceye seni harcadilar dememis.
harcaniyorsa size ne.siz reisinize biat eden zavallilar.
chp şunni vekil iştemiyor işte açık ve net ortada Atatürkün partişini ne hale getirdi birtane kk görüyonuz yazıklar olşun
Felaket tellallığı yapmayın..
kemal bey kendini sağlama aldı
Alelacele hazırlanan listeler nedeniyle, bütün partilerde benzer rahatsızlıklar olacaktır..
Aday listeleri üzerinde Muharrem INCE' ninde düzeltme talepleri olacaktır elbette..
YA BU ADAMLAR KENDİLERİNİ YÖNETEMİYORKİ.DEVLETİ YÖNETSİNLER.MUHTAR BİLE OLAMAZ DEMİŞLERDİ.BAK ŞİMDİ HEPİNİZİ HİZAYA DİZEREK KOSKOCA BİR DEVLETİ YÖNETİYOR.KENDİ ARANIZDA BOĞUŞUN DURUN ANCAK BUNU YAPAR BİRDE BOL BOL İŞKEMBEDEN ATARSINIZ
kılıçdaroğlu Türkiye'yi değil sadece Chp'yi yönetmek istiyor bu kadar açık bu listeler bunu söylüyor anlayana.
''kulislerden gelen haberler var'' mış. gidin be!! sizin işiniz gücünüz 16 yıldır olan yalana talana alet olup bu yolsuzlukların sıkıntıların devamını istercesine haber şarlatanlığı yapmak bu iğrençliklere ortak olmaktır. onurlu olun dürüst olun yaptığınız haberin hiç bir asıl dayanağı yok. tek dayanak gıçınızdan uydurduğunuz boş kaynaklar.
@bora0739 tedavi olabilirsin
ee artık atatürkün partisi bitmiş olacak dedi kk ince ince hesaplar ilk iş inceden kurtulma hesabı ver c.başkanlık coskusunu zaten kazanamayacak 70 yıldır bu ülkenin insanları bunları tek başlarına iktidar etmiyo bri atatürkçülerden kurtulayım demenin kozlarını oynuyor kk chp artık açıktan açığa terörist fetöcüler partisi oldu ve en fazla 2 seçim sonra onlarda dsp gibi tarih olacak
ulan bunlar kendi içlerindeki sorunu cözemezken hangi akla hizmet ile baskanliga aday olur! bu chp zihniyeti budur, ömürleri rant ve kalleslik ile geciyor/gecmistir! Bu atesitlerie oy veren zihniyetinde aklindan suphe duyarim!
@prg1hyrna6 sen şüpheyi kendinden duy!! hazırsınız hemen öküz altında buza aramaya kalleşlik denilince o sizin işiniz herkesi aynı kefeye koyup burda genellem yapma dingil.
@prg1hyrna6 sizler gibi biat kültürü yoktur onlarda. Yanlışa itiraz ederler. Yani koyun değiller de diyebiliriz. :-)
yiyin birbirinizi
susma sesin kısıksa bile git bagır çığlık at kurtarın bizi bu diktatörden
eyyyyy kılıçtaroğlu şunu anla artık chp seçmeni seni istemiyor, vizyon sahibi değilsin senden lider falan olmaz 7 seçimdir kaybediyorsun ama ısrarla koltuğa yapıştın bırak çek git artık yaaa
daha seçilmeden birbirine düşen aeçilirse ne olur işte devam demenin ıspatı daha
daha önceden de söylemiş olduğum gibi CHP Muharrem İnce'yi aday göstererek Parti için içerisindeki muhalefeti bir güzel temizleme operasyonu başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor una kızan Muharrem İnce tepki olarak da mitinglere çıkmama kararı alıyor daha neler göreceğiz neler
Ne zaman bir iş yapsanız elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz, nedir bu haliniz. Bu işler önceden yapılır, böyle son dakikada rezillik oluyor, yeter artık. Sayın, Kılıçdaroğlu yapacaksan bu işi doğru dürüst yap yok yapamıyorsan bırak ta yapacak olan gelsin.
Evet ince ses kırıklığından dolayo iptal etmiş. hakli ama adamın sesini partide kesmişler mitinglerde nasıl konussun
kılıçdaroğlunun askerleriyiz.
demiştik ses kısıklığından değil miting iptalleri diye. ama anlamak istemeyen zır cahil bir CHP kesimi var malesef.
@megamidi Devam ediyormuş mitingler noldu kurudun kaldın?
baykalın ne işi var o listede, bunlardan bi cacık olmaz, erdoğan ve meral hanım nasıl kendi partilerinden ayrılıp kendi kaderlerini çizdiler, incenin de kendi kaderini çizmesi lazım, chp demokrasi diyor ama daha kendi içlerinde demokrasi yok, chp seçmenine sesleniyorum, diğer partilileri eleştiriyorsunuz ama siz de futbol takımı tutar gibi parti destekliyorsunuz, türkiyenin her anlamda yenilenmeye ihtiyacı var.
CHP, C.Başkanı olarak aday gösterdiği İnce ile bir uyumsuzluk var. İnce ses kısklığı nedeniyle bazı mitingleri iptal ediyor, ederken CHP'ye bildirmiyor, CHP'de iptalden haberini olmadığını bildiriyor. Bir sorun var galiba.
hızlı giden atın sesi kısılırmış
her an yumruklu kavga yapabilir bunlar. ikiside agrasif bunlarin
KILIÇDAROĞLU CHP NİN İÇİNE ETTİ
işte buraya kadar pisikletli ince seni ve senin yandaşlarını bu partiden ancak bu kadar güzel kazınırdı KK eline sağlık öpücem seni ::))))))
halen deniz baykal ı aday gösteriyorlarsa bunlar seçimi kaybetmeye mahkumdurlar
Her zaman derim ya RTE nin en büyük yardımcısı Kılıçdaroğlu. Ne zaman sıkışsa bu zat acemice yaptığı işlerle RTE ye destek atar. Şimdide muhalifimden kurtulayım derken RTE ve AKP ye çalışıyor. Yazık çok yazık
CHP"de hiç kimse hiç kimseyi harcamıyor her şey normal seyrinde devam ediyor..Yapılan haberler ve yorumlar "öküzün altında buzağı aramak"tan başka bir şey değil..kalbiniz bozuk sizin kalbiniz..!
HELALLLL KILIÇTAROĞLU SALDIR RAKİBİN SAVUNMASIZ KALDI VUR YERDEN YERE.
Kriz yok sadece yalaka medyanın oyunu. Listelere giremiyen olabilir yeni yüzler seçmeni heyecanlandırır. Bu dönem liste dışı kalabilirsin ama gelecekte farklı birimlerde görev alabilirsin. Yekerki seçim kazanılsın. Cumhur başkanlığı kazanılsın.
bunlar seçilmeden birbirlerinin kuyularını kazıyorlar seçilirlerse zaten halkın kuyusunu kazacaklardır
Herşey iyi olacak az kaldı :D koltuk sallanıyor koltuk :DDD
hepsi sonsuza dek milletvekili olma peşinde.....bu adam mitingi liste yüzünden iptal ettiyse inşallah seçilmez...listeye giremiyen arkadaşlarıyla kahvede okey oynar.
Chpde liste krizi yaşanıyor haberi asılsız, uydurmadır
Sn. İnce yürütmenin başına adaydır, yasama üyesi olacak milletvekili aday listelerine karışmamalıdır.
@worstmailprovider Partide sözü geçmeyen adam neyi yönetecek
Nasıl ? Eğer doğru haber ise kutlarım ama yalan haber ise ne diyeceğimi bilemedim.Bu memlekette tekelleşme var demek.
haberlerin yalan olma ihtimali de var tabi
Dolardaki artışı haber yap. Petrol ürünlerine tekrar zam var onu haber yap. CHP ile yatıp CHP ile kalkıyor yandaş yalaka basın. Sezon sonu super lig maçları 19 Mayıs Cumatesi gününe neden alında? Milli Bayramı sabote eden, kutlamayan ve kutlatmamak için elinden gelini yapan dikta iktidarı haber yap. Kaç tane iktidar belediyesi 19 Mayıs gençlik ve spor bayramını kutlamış onu haber yap.
Ne kulis bilgisiymiş be! trol bilgisi bence yorumlara bakınca anlaşılıyor
adamı aday gosterildiği chp bile desteklemiyor vatandas nasıl desteklesin..??hatta aday listelerini abdullah gül belirliyor iddası varki daha feci bi durum..
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