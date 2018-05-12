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CHP'de sürpriz milletvekili adayı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

CHP'de 24 Haziran parlamento seçimleri için, 2319 kişi milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylar arasında dikkat çeken isimler var.

CHP'de sürpriz milletvekili adayı

CHP yönetimi, “Alanında başarılı olan ve demokrasi mücadelesi veren’’ bazı isimlere de, özel teklif götürdü. Bu isimler arasında KHK ile ihraç edilen akademisyenler İbrahim Kaboğlu ve Murat Sevinç de var. Diğer dikkat çekici bir isim de Merve Kavakçı’nın eski eşi Prof. Cihangir İslam oldu.

Balyoz ve Ergenekon davalarından mağdur olan eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin de listeler de yer bulması bekleniyor. Dikkat çeken isimler arasında Eğitim-İş'in eski Genel Başkanı Veli Demir, Yargıçlar Sendikası Başkan Yardımcısı ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken istifa edip aday olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de bulunuyor.

6 İSİM ADAY OLMADI

CHP’nin mevcut milletvekillerinden altı ismin ise adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi. İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak adaylık başvurusu yapmadı. Eski genel başkan yardımcısı Erdal Aksünger de adaylık başvurusunda bulunmadı.

KRİTERİ LİYAKAT

CHP'de özellikle önseçimden çıkarak milletvekili olmuş ve sonraki süreçte parti politikalarını sert bir dille eleştiren isimlerin tekrar listelerde yer alıp almayacağı da merak konusu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tek kriterinin liyakat olacağını belirten CHP kurmayları, performansa bakarak liste oluşturulmasının beklendiğini kaydettiler.

ŞENER VAR MI?

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye mitinglerde eşlik etmesi ise “CHP'den aday gösterilecek mi” sorulara neden oldu. Önceki seçimlerde de Şener'in ismi CHP'den milletvekilli adayı olarak geçmiş ancak Kılıçdaroğlu aday göstermemişti.

20 MAYIS'TA TAMAM

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, aday belirleme süreci konusunda yaptığı açıklamada ‘'2 bin 319 başvuru var. Bütün adaylarla mülakat yapıldı ve süreç tamamlandı. Bu hafta ise il ve ilçe örgütlerinden gelen öneriler toplanacak. Bölgesel dengeler gözetilecek. Sivil toplum örgütlerine de görüş sorulacak. 20 Mayıs tarihindeki Parti Meclisi toplantısında listeler kesinleşmiş olacak" dedi.

Sözcü


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yerli ve milli yapay zekada çığır açtık ! Akp aday adayı Sertaç Hekimoğlu: Dolar 4.33 diye ortalığı velveleye vereceğinize R.t Erdoğana yatıp kalkıp dua edin. C.başkanımızın dik duruşu olmasaydı dolar 50tl,euro 60 tl olurdu.O zaman görürdüm ben sizi!! Değerli akpli arkadaşlar korkmayın akp gitse böyle saçma insanlar aday bile olmaz korkmayın daha özgür olacaksınız korkmayın ülkeye huzur gelir korkmayın kendi aklınızı kullanıp sorgulamayı öğreneceksiniz korkmayın biat etmek ile ülke düzelmez korkmayın tek kişiden korkmayın yahu fetöden daha pis bunlar yeter ki özgüveniniz olsun akp gider:)
Şener mi?kendine faydası ol mayanjn başka bir partiye ne faydası olur?parti kurdu binde bir bile oy alamadı..
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