CHP'de sürpriz milletvekili adayı

CHP yönetimi, “Alanında başarılı olan ve demokrasi mücadelesi veren’’ bazı isimlere de, özel teklif götürdü. Bu isimler arasında KHK ile ihraç edilen akademisyenler İbrahim Kaboğlu ve Murat Sevinç de var. Diğer dikkat çekici bir isim de Merve Kavakçı’nın eski eşi Prof. Cihangir İslam oldu.

Balyoz ve Ergenekon davalarından mağdur olan eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin de listeler de yer bulması bekleniyor. Dikkat çeken isimler arasında Eğitim-İş'in eski Genel Başkanı Veli Demir, Yargıçlar Sendikası Başkan Yardımcısı ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken istifa edip aday olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de bulunuyor.

6 İSİM ADAY OLMADI



CHP’nin mevcut milletvekillerinden altı ismin ise adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi. İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak adaylık başvurusu yapmadı. Eski genel başkan yardımcısı Erdal Aksünger de adaylık başvurusunda bulunmadı.