HABER

CHP'de yeniden aday olmayacak vekiller kimler? İşte isim isim o vekiller

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Türkiye seçimlere hazırlanırken CHP'nin kimin aday göstereceği merak konusu oldu. Partilerde vekil adaylığı için başvurular yapılırken CHP'de bazı isimlerin yeni aday olmayacağı belirtiliyor. 24 Haziran'da yeniden aday olmayacağı söylenen isimler şunlar: ''Ceyhun İrgil, Aydın Uslupehlivan, Gürsel Erol ve Aytuğ Atıcı''.

CHP'de yeniden aday olmayacak vekiller kimler? İşte isim isim o vekiller

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Gürsel Erol, "Partimiz, uzun yıllardır vekil çıkaramadağımız Elazığ'da görevlendirme yaparsa bu ilden seçime girmeye hazırım" dedi.

CHP YARIN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, önceki gün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik, herkesin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını merak ettiğine değinerek, şunları kaydetmişti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de bir yeni dönemde, yeni bir başlangıç olacak. Ben burada cumhurbaşkanı adayı ismi açıklamayacağım ama bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık, bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

CUMA GÜNÜNÜ BEKLEYİN!

Tüm Türkiye'nin 4 Mayıs Cuma günü CHP'nin adayını öğreneceğini anlatan Tezcan, parti örgütlerinin heyecanla o günün hazırlığını yaptığını aktarmış ve "Kulis bilgisi aramanıza gerek kalmasın diye ne zaman açıklanacağını şimdiden duyuyoruz. Cuma gününü bekleyin. Daha erken değil, daha geç de değil. Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda cumhurbaşkanımız açıklanacak. Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun, güzel şeyler yaşayacağız." ifadesini kullanmıştı.

MUHARREM İNCE'NİN DURUMU

Öte yandan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilirse milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulunamayacak.

İnce, doğum gününde düğmeye basıyorİnce, doğum gününde düğmeye basıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrıKılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP adayları 24 haziran erken seçimi seçim

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sayın kılıçtaroglu muarrem inceden kurtulma için aday yapıyorsa kendide istifa etsin seçim kaybedilmek için aday gösterilmez sayın ince ye chp liler dahi oy vermez bu net
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu

CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Muharrem İnce CHP'nin adayı mı? Doğum gününde düğmeye basıyor

Muharrem İnce CHP'nin adayı mı? Doğum gününde düğmeye basıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.