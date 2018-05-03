CHP'de yeniden aday olmayacak vekiller kimler? İşte isim isim o vekiller

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Gürsel Erol, "Partimiz, uzun yıllardır vekil çıkaramadağımız Elazığ'da görevlendirme yaparsa bu ilden seçime girmeye hazırım" dedi.

CHP YARIN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAK



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, önceki gün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik, herkesin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını merak ettiğine değinerek, şunları kaydetmişti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de bir yeni dönemde, yeni bir başlangıç olacak. Ben burada cumhurbaşkanı adayı ismi açıklamayacağım ama bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık, bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz."