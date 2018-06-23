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CHP'den 'adil seçim' üssü! Nerede olduğu 'sır' gibi saklanıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 08:43 | Son Güncelleme

CHP, sandıklardan çıkan her bir oyun doğru yansıtılması için 'CHPnetMobil' sistemini hazırladı. Sonuçlar 2 merkezde izlenecek.

CHP'den 'adil seçim' üssü! Nerede olduğu 'sır' gibi saklanıyor

türkiye yarın sandık başına gidiyor. YSK’nin açıklamasına göre yurtiçinde ve yurtdışında toplam seçmen sayısı 59 milyon 391 bin 328. Yurtdışındaki seçmenler oylarını kullandı, sıra yurtiçi seçmende. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Sandıklardan çıkan oyların adil bir şekilde sonuçlara yansıtılması için yarın akşam Ankara’daki iki merkezde yoğun bir çalışma yürütülecek.

NEREDE OLDUĞU 'SIR' GİBİ SAKLANIYOR

Bu merkezlerden biri CHP’nin Parti Meclisi (PM) salonu. CHP ve siyasi partilerin temsilcilerinin de bulunduğu Adil Seçim Platformu’nun merkezinin nerede olduğu ise “sır” gibi saklanıyor. Bunun en önemli nedeni ise “o gece çalışacak ekibin hiçbir şekilde rahatsız edilmemesi.” CHP ve diğer bileşenler ise o gece çalışacak ekibi ‘Kahramanlar Ekibi’ olarak nitelendiriyor. PM salonundaki ekibin çalışmaları nasıl yürüteceği de merak konusu.

10 KİŞİLİK EKİP

Aralarında daha önce TAI gibi kuruluşlarda, ODTÜ’de, Mimar ve Mühendisler Odası’nda çalışan gönüllülerin de olduğu yaklaşık 10 kişilik ekip, o gece yaşanacak bütün sorunları çözmede ‘en üst düzeyde’ yetkili olara gösteriliyor. Kendilerini, “hiçbir beklentisi olmayan, sadece ve sadece adil bir seçim için gecesini gündüzüne katmış topluluk” olarak adlandıran ekip, kurulan teknolojik altyapının ‘beynini’ oluşturuyor.

Salonda ‘hummalı’ bir altyapı çalışması sürdürülüyor. O salon artık partililerin deyimiyle ‘PM salonu’ değil, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın öncülüğünde kurulan ‘Seçim Koordinasyon Merkezi.’ Salona girildiğinde, Kurucu Meclis’teki sıraları andıran sıralar dikkat çekiyor ilk. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu sıralarda o gün iki vardiya halinde toplam 150 gönüllünün çalışacağını aktarıyor.

TÜRKİYE GENELİNİ YAKINDAN TAKİP

Her bir sıranın üzerinde, çalışanları kimsenin rahatsız etmemesi için, “dış hatları arayabilen ama dış hatların aramasına kapalı” telefonlar bulunuyor. Her kişinin önünde sistemin kurulu olduğu bilgisayarların bulunacağı, bu sıralarda Türkiye genelindeki 181 bin 869 sandığı yakından, sistem aracılığıyla, takip edeceği anlatılıyor.

Her sıradaki gönüllülerin ise iki bin 400 sandıktaki sonuçları tek tek analiz edeceği vurgulanıyor. Adıgüzel, sandıklardan gelen oylarda herhangi bir yanlış sonuç gelmesi durumunda ilk itirazın, süresi 24 saat olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılacağını, ertesi gün de milletvekilliği seçimleri için itirazlarını yapacaklarını anlattı.

Peki kurulan sistem nedir ve nasıl işleyecek? Adıgüzel bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Diyelim ki İstanbul’un Maltepe semtindeki oylar... Maltepe’de vatandaşlar sabah saat 08.00’den akşam saat 17.00’ye kadar oy kullanıyor. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandıktan sonra, oy sayım işlemleri başlıyor. Oylar sayılıyor ve sandıklarda tutanaklar tutuluyor. Bizim orada ‘okul sorumlusu’ olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Okul sorumlusu arkadaşlarımız bize, bizim “CHPnetMobil” adını verdiğimiz ve yalnızca bizim belirlediğimiz arkadaşlarımızın cep telefonlarına yüklediğimiz bu sisteme, sandık sonuçlarını gönderiyorlar. Sonra arkadaşlarımızın tuttukları tutanaklar, ilçelerdeki sorumlu arkadaşlarımıza gönderiliyor. İlçedeki tutanaklar için de bu sistem açık. Bu sisteme veri girdiği anda kayıt altına alınıyor. Tutanaklar sistemde OCR sistemiyle okunuyor, sonuçlar toplanıyor. Sisteme veri girişi yapıldığı andan itibaren de biz sonuçları görebiliyoruz. Bu arada YSK’den de partiye veri akışı geliyor. Eğer YSK’den gelen veri ile sistemimize aktarılan veri arasında fark yoksa, sistem ‘yeşil’e dönüyor. Ancak yanlışlık varsa sistemdeki o veri sütunu ‘kırmızıya’ dönüyor ve böyle bir durumda biz hemen görevlilerimizi uyarıyoruz. O anda ilçe başkanı arkadaşımızı arıyoruz ve ‘İtirazınızı yapın’ diyoruz. Ama her şeyden önemlisi bunları yapabilmek için ıslak imzalı tutanakları almak. O tutanaklar olduğu anda yanlışlık olma şansı neredeyse yok.”

BENZER SİSTEM 17 SİYASİ PARTİ İÇİN DE HAZIRLANDI

CHP’de hazırlanan sistemin bir benzeri 17 siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Adil Seçim Platformu için de hazırlandı. Platform üyeleri de seçim günü CHP’nin dışındaki, Ankara’daki diğer merkezde bilgisayar başında olacak. Oradaki gönüllülerin cep telefonlarından kullanacağı sistemin adı da “Adil Seçim.” CHPnetMobil’deki gibi veri akışı ‘Adil Seçim’ uygulaması üzerinden yeri ‘gizli’ tutulan o merkeze gönüllüler tarafından aktarılacak. Sonuçlar anında bilgisayar ekranına düşecek. OCR sistemi tutanakları okuyacak. CHP , ‘Adil Seçim’ uygulamasına o gece daha hızlı seçim sonuçlarının düşeceğini, saat 24.00 itibarıyla kesine yakın sonuçların alınacağını belirtiyor. Adıgüzel, “Çünkü, orada bütün partilerin temsilcileri olacak ve diyelim ki HDP, Güneydoğu illerinden gelen sonuçları anında bu sisteme aktaracak. Buradan alınan sonuçlar da sonrasında CHPnetMobil’e düşen sonuçlarla karşılaştırılacak” diyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gizli çalışıyorlar, :))
NE YAPARSANIZ YAPIN ARTIK ESKİ YOOOOKKKKK KIRMAYLA-BOZMAYLA BU GEMİ YÜRÜMEZ ÖNCE BU VATANA SAHİP ÇIKACAKSIN İLERİ GİTMESİ İÇİN PROJE ÜRETECEKSİN SONRA HALKINA İZAH EDECEKSİN ŞE KADAR PARA VERECEM BELEŞ ÖZGÜRLÜK DİYECEKSİN AVRUPA VEYA AB İÇİN DÜŞÜNCEN NE ONUDA AÇIKLASAYDIN HELEDE YILLARDIR SIRTIMIZDAN İNMEYEN TERÖR İÇİN HİÇ LAF ETMEDİN ONUN İÇİN NE YAPACAKSIN TERÖRÜ NASIL BİTİRECEKSİN BİR ANLATSAYDIN. MEYDANDA DİĞER ADAYLARA HAKARETLE DE BİR YERE VARAMAZSIN SANDIĞIN DİBİ BEKLİYOR BECERİKSİZ LİDER LEDE BİR YERE VARILMAZ SAKLAYIN BAKALIM YILLAR SONRA LAZIM OLUR.
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