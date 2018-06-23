CHP'den 'adil seçim' üssü! Nerede olduğu 'sır' gibi saklanıyor

türkiye yarın sandık başına gidiyor. YSK’nin açıklamasına göre yurtiçinde ve yurtdışında toplam seçmen sayısı 59 milyon 391 bin 328. Yurtdışındaki seçmenler oylarını kullandı, sıra yurtiçi seçmende. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Sandıklardan çıkan oyların adil bir şekilde sonuçlara yansıtılması için yarın akşam Ankara’daki iki merkezde yoğun bir çalışma yürütülecek.

NEREDE OLDUĞU 'SIR' GİBİ SAKLANIYOR



Bu merkezlerden biri CHP’nin Parti Meclisi (PM) salonu. CHP ve siyasi partilerin temsilcilerinin de bulunduğu Adil Seçim Platformu’nun merkezinin nerede olduğu ise “sır” gibi saklanıyor. Bunun en önemli nedeni ise “o gece çalışacak ekibin hiçbir şekilde rahatsız edilmemesi.” CHP ve diğer bileşenler ise o gece çalışacak ekibi ‘Kahramanlar Ekibi’ olarak nitelendiriyor. PM salonundaki ekibin çalışmaları nasıl yürüteceği de merak konusu.

10 KİŞİLİK EKİP



Aralarında daha önce TAI gibi kuruluşlarda, ODTÜ’de, Mimar ve Mühendisler Odası’nda çalışan gönüllülerin de olduğu yaklaşık 10 kişilik ekip, o gece yaşanacak bütün sorunları çözmede ‘en üst düzeyde’ yetkili olara gösteriliyor. Kendilerini, “hiçbir beklentisi olmayan, sadece ve sadece adil bir seçim için gecesini gündüzüne katmış topluluk” olarak adlandıran ekip, kurulan teknolojik altyapının ‘beynini’ oluşturuyor.