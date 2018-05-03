CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Çıray, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den 23 milletvekili aday adaylık başvurusu yapmazken, CHP'den 5 milletvekili aday adaylık başvurusu yapmadı. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin 7 Mayıs'a kadar aday adaylık başvurusu yapma şansı bulunuyor.
İşte Aytun Çıray'ın CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili için yaptığı açıklama;
"15 VEKİL GERİ DÖNECEKTİR"
CHP'den istifa edip partimize katılan 15 milletvekili, demokrasi mücadelesindeki merhalelerden birinin aşılmasında çok büyük fedakarlıkta bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz. Partimize katılan bu arkadaşlarımız istedikleri gibi karar alabileceklerdir. Ancak izlenimim odur ki, bizden istifa edip CHP'den aday olacaklardır. Bu tamamen onların takdiridir."
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