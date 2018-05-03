HABER

CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili için 'bizden istifa edip CHP'den aday olacaklardır' ifadesini kullandı.

CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Çıray, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den 23 milletvekili aday adaylık başvurusu yapmazken, CHP'den 5 milletvekili aday adaylık başvurusu yapmadı. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin 7 Mayıs'a kadar aday adaylık başvurusu yapma şansı bulunuyor.

İşte Aytun Çıray'ın CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili için yaptığı açıklama;

"15 VEKİL GERİ DÖNECEKTİR"

CHP'den istifa edip partimize katılan 15 milletvekili, demokrasi mücadelesindeki merhalelerden birinin aşılmasında çok büyük fedakarlıkta bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz. Partimize katılan bu arkadaşlarımız istedikleri gibi karar alabileceklerdir. Ancak izlenimim odur ki, bizden istifa edip CHP'den aday olacaklardır. Bu tamamen onların takdiridir."

24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Aytun Çıray CHP Milletvekili istifa seçim 2018 24 haziran erken seçim

En Çok Okunan Haberler

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 5 yorum
CHP diktatör papacilarin oyununu bozmuştur IYI parti seçime girmenin önünü açmış hırsızların oyunu bozulmuştur çok teşekkür ediyiruz
CHP diktatör papacilarin oyununu bozmuştur IYI parti seçime girmenin önünü açmış hırsızların oyunu bozulmuştur çok teşekkür ediyiruz...
birazda hdp ye gitseler bir kaç günde onların vekili olsalardı sonrada sadete giderlerdi
CHP diktatör papacilarin oyununu bozmuştur IYI parti seçime girmenin önünü açmış hırsızların oyunu bozulmuştur çok teşekkür ediyoruz........
chp alkışı hak ediyor
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin afişi ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

CHP'de yeniden aday olmayacak vekiller kimler? İşte isim isim o vekiller

CHP'de yeniden aday olmayacak vekiller kimler? İşte isim isim o vekiller

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Muharrem İnce CHP'nin adayı mı? Doğum gününde düğmeye basıyor

Muharrem İnce CHP'nin adayı mı? Doğum gününde düğmeye basıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.