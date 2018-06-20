CHP'den Muharrem İnce'nin Ankara mitingine çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve bazı milletvekili adayları Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan İl Başkanı Güvener, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 22 Haziran saat 18.00'de Tandoğan meydanında miting yapacağını söyledi. Tüm vatandaşları mitinge davet eden Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise, "Biz bu mitingi eski hipodromda gerçekleştirecektik ama seçim kurulu maalesef bizim resmi başvurumuzu reddetti. Anlaşılan İnce'nin yaptığı mitingler birinin gözlerini korkutmuş ki Ankara'da milyonları toplayacak bu mitinde müsaade edilmedi" dedi.
‘MİLLETİN HELAL OYLARIYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK’
Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ise, Muharrem İnce'nin 3 gün sonra bu milletin helal oylarıyla cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi. Basın açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve bazı milletvekilleri ile milletvekili adayları, Ulus'tan Kızılay'a kadar yürüyerek bildiri dağıtıp vatandaşları mitinge davet etti. Bildiri dağıtan bir partilinin, trafikte bekleyen AK Parti'nin seçim aracına da bildiri bırakması dikkati çekti.
DHA
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