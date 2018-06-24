CHP'den seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika iddiası: Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 40

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken CHP'li Haluk Pekşen flaş bir iddia ortaya attı. FOX TV canlı yayınına bağlanan Pekşen, "sandıkların sadece yüzde 56,7'si açıklandı" diyerek, Erdoğan ile İnce arasındaki oy farkının yüzde 4 olduğunu iddia etti.
Pekşen'in açıklamaları şöyle;
Verilerin girmemesi adına insanları sokağa çıkarmak istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Açılan sandık ve girilen oy oranları farklı siz açılan oy oranını görüyorsunuz. Yani yüzde 50'si girilmedi. Sakın tuzağa düşmeyin moralleri bozmuyoruz.
SANDIKALRIN YÜZDE 56,7'Sİ AÇILDI
YSK'dan aldığmız resmi rakamlara göre açılan sandık yüzde 56,7. Anadolu Ajansı'nın milleti aldatacağını zaten biliyorduk. Bu sonuçlara göre seçimler 2. tura kalıyor.
ERDOĞAN İLE İNCE ARASINDAKİ OyY FARKI YÜZDE 4
Bize gelen oranlara göre sayın İnce ile Erdoğan arasında yüzde 4'lük bir fark var. İnce'nin oy oranı yüzde 40, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44.
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