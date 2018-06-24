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CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik son dakika açıklamalarda bulundu. Tezcan, CHP'nin takip ettiği 24 Haziran seçim sonuçlarını açıkladı. Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı'nın vatandaşları yanılttığını iddia ederek, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 48'i geçmediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Partisinin Seçim İzleme Merkezi'ne gelen verilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yüzde 40, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 46 oranında oy aldığını belirten Bülent Tezcan, sonuçları adım adım takip ettiklerini anlattı. Bu seçimi Muharrem İnce'nin kazanacağını ifade eden Tezcan, seçim sonuçlarıyla ilgili hile yapanların ipliğini pazara çıkaracaklarını bildirdi.

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Sandık görevlilerine "görev yerinizi terk etmeyin" çağrısında bulunan Tezcan, görevlilerin, ıslak imzalı tutanakları partilerine teslim etmelerini istedi.

Parti Sözcüsü Tezcan, 81 ilde bütün vatandaşları il ve ilçe seçim kurullarının önüne çağırarak, "Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor. Sayın Muharrem İnce'nin birinci turda alacağı iddiasıyla bugüne kadar kampanyamızı yürüttük. Şu andaki tablo seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın, vatandaş da seçim kurullarına gitsin." diye konuştu.

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BÜLENT TEZCAN AÇIKLADI! İŞTE CHP 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan sandık % 5
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,58
Muharrem İnce: % 40,35
Meral Akşener: % 7,24
Selahattin Demirtaş: % 4,06
Temel Karamollaoğlu: % 1,16
Doğu Perinçek: % 0,61

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AA VE CHP'NİN VERİLERİ ÖRTÜŞMEDİ

Tarihi 24 Haziran seçimlerinde sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi sürüyor. Sandıkların yüzde 31’i açıldı. Ancak Anadolu Ajansı’ndan gelen verilerle CHP’nin YSK’ya dayandırdığı veriler birbirini tutmuyor. AA’nın verilerinde AK Parti lideri Erdoğan yüzde 52,73’ten açıldı. Muharrem İnce ise yüzde 26 oy aldı. Sözcü'nün haberine göre CHP’nin verilerinde ise Erdoğan yüzde 45 civarında Muharrem İnce ise yüzde 41 civarında oy aldı
YSK’nın verilerine göre ise Erdoğan’ın oy oranı yüzde 48, Muharrem İnce’ninki ise 39.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam’ın isi gucu hile hurda oldugu icin kazanir
balkonu temizleyin balkonuuuuuu reisi bekliyoruz konuşması için
Aha bir kere ağlamaya başladılar. Artık durduramayız.
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