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CHP'den sonra AK Parti'nin sandık sonuçları da AA'nın verilerinden farklı çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

CHP, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz ederek, Erdoğan'ın oy oranının fazla gösterildiğini, seçimlerin ikinci tura kalacağını iddia etmişti. AK Parti de kendi seçim sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin açıkladığı seçim sonuçlarının da AA'dan farklılık gösterdiği görüldü.

CHP'den sonra AK Parti'nin sandık sonuçları da AA'nın verilerinden farklı çıktı

Fox Tv'de yayınlanan seçim programına bağlanan CHP'li Haluk Pekşen, AA'nın verdiği seçim sonuçlarının hatalı olduğunu iddia ederek, sandıkların yüzde 90'ının değil sadece yüzde 50'sinin açıldığını, seçimin ikinci tura kalacağını iddia etti.

MUSTAFA ŞEN İTİRAZ ETTİ

Pekşen iddiasını, CHP Genel Merkezi'ne gelen verilere dayandırıldı.

Pekşen'in iddiasına itiraz araştırmacı Mustafa Şen'den geldi. AK Parti'nin elindeki rakamların da AA ile uyuşmadığını söyleyen Şen, bu durumun normal olduğunu iddia etti.

İŞTE AK PARTİ'NİN ELİNDEKİ RAKAMLAR

AK Parti'nin elindeki verilere göre açılan sandık sayısı AA'nın iddiasının aksine yüzde 97. Parti'nin elindeki verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,87 oy aldı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ise 30,65.

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