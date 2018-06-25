CHP Denizli Beyağaç İlçe Başkanlığı'nda 24 Haziran seçim sonucunun ardından istifa depremi

CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu.
"BAŞARISIZ OLDUK"
Gündoğdu, "Beyağaç ilçe yönetimi olarak istifa ettik. Toplam 12 arkadaşımızdan 10'u, benimle birlikte istifa etti. Birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi gerekiyor. Beyağaç'ta CHP'nin 280 oyu, İYİ Parti'ye gitti. Beyağaç ilçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmamız durumunda istifa edeceğimi belirtmiştim. Başarısız olduk. Denizli genelinde 30 bin oy kaybı var. Birileri bunun sorumluluğu almalı. Türkiye genelinde yüzde 3 oy kaybı var. Birileri bunun hesabını vermeli. Ankara'dan başlayıp, Denizli'ye, Türkiye yansıyan bir düşüş var. Başarısızlık varsa, başarısız olanların yerini başarılı olacak kişilere bırakması gerekiyor" dedi.
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