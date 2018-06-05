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CHP lideri Kılıçdaroğlu CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programında Muharrem İnce'nin son anketlerdeki oy oranını açıkladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 21:17 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te 'Ne Oluyor?' programında Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Şirin Payzın, Murat Çelik ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin son anketlerdeki oy oranını açıklayarak, "29-30 bandına görünüyor. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım.' ifadelerini kullandı.

İşte programdan satır başları:

Sizce nasıl bir seçim atmosferi geçiriyor Türkiye?

Kılıçdaroğlu: Hangi açıdan balktığınıza bağlı. Seçim meydanları canlı özellkle Muharrem İnce'nin mitingleri son derece canlı, keyifli. Diğerleri biraz daha durgun geçiyor. Millet ittifakının diğer bileşenlerinin mitingleri medyada yer almıyor buda bizi üzüyor tabi. En son Merak Akşner'in Gaziantep'te kamyonla engellenmesi bizleri son derece üzdü.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

Muharrem İnce rüzgari esiyor. Biraz anlatabilir misiniz? Bu rüzgar nasıl bir rüzgar anket sonuçları Muharrem İnce'nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz.

Kılıçdaroğlu: 29-30 bandına görünüyor. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım. Baştan beri söylediği şu: Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım dedi.

CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük. Sayın İnce dobra bir insan. Yaptığı mitinglerde bunu gösteriyor. Muharrem Bey kendisine yer vermeyen gazetecileri eleştirdi.

"TARAFSIZ BİR CUMHURBAŞKANI OLMASI LAZIM"

Başlangıçta cumhnurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna sunduğumuz zaman CHP'nin en baştan beri görüşü tarafsız cumhurbaşkanı olması lazım.

CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük.

Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık eski parlamenter sistemide savunmadık. Şimdi diyorlar ki 'onlar eski sisteme dönmek istiyorlar' hayır efendim biz eskiye dönmek istemiyoruz. Bir partinin genel başkanı hakim mi tayin eder?

Egemen güçlerin telkinleriyle yönetiliyor Türkiye. Şunu yapacaksın diyor yapıyor bunu yapıcaksın deniyor yapıyor. Sonra özür diliyor.

12 Eylül darbe hukukundan Türk hukuk sistemi kurtulmadıkça demokratik bir parlamenter sistemi kuramayız.

"BU MU MİLLİ İRADEYİ TEMSİL ETMEK"

Yüzde 10 seçim barajı. 2002’de yüzde 34 oy aldılar parlamentonun yüzde 65’i temsil etti. Bu mu milli iradeyi temsil etmek. Yüzde 10 seçim barajının kaldırılması için defalarca teklif verdik kabul etmediler. Seçim yasasını neden değiştirmiyoruz? Neden kadın kotası getirmiyoruz? Arzu ederiz kadınlar daha fazla görünür olur parlamentoda.

Demokratik parlementer sistemin özelliği kalıcı olması olacak. Gazi meclis diyoruz elindeki bütün yetkiyi alıyoruz bir kişiye veriyoruz. 15 Temmuz’da bu parlamento bombaların altında bütün gece görev yaptı.

Yeniden parlamenter sistemin söylediğimiz bağlamda inşaa edilmesi lazım. Anayasal değişiklikler yapılması lazım. Tek boyutlu bir olay değil bu. Belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez vesayetlerden arınmış yeni bir anayasa yapabileceğiz. AKP’liler de olacak MHP’liler de olacak bu yeni anayasa yapımında.

Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık eski parlamenter sistemide savunmadık. Şimdi diyorlar ki 'onlar eski sisteme dönmek istiyorlar' hayır efendim biz eskiye dönmek istemiyoruz. Bir partinin genel başkanı hakim mi tayin eder?"

Soru: Restorasyon sürecinde nasıl bir yol haritasıyla şekillenecek?

Kılıçdaroğlu: "Yeniden parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi lazım ve yeni kurumların gelmesi lazım. Bir yandan anayasa değişikliği için çalışılması lazım. İlk defa sivil anayasa imkanı doğacak.

Öbür taraftan İnce bir ekiple yola çıkacak her şeyi ben yaparım mantığıyla gitmeyecek zaten. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bütün dünyaya ilan edilecek ona müdahale edilmeyecektir."

Soru: Ekonomi yönetiminiz açıklamanız kısa vadede piyasaları istikrar kavuşturmak için ne yapacaksanız?

Kılıçdaroğlu: Sayın İnce meydanlarda da söyledi ilk yapacağı OHAL'i kaldırmaktır. Bu en azından yargıya erişim hakkını yeniden yurttaşlara verecektir. Yargının önündeki engelleri kaldıracak dolayısıyla İnce , "Ben Türkiye'ye demokrasiyi getiren cumhurbaşkanı oalcağım" diyecektir. Merkez Bankası'nın müdahale araçlarına siyasetin müdahale etmeyeceğini bütün dünyaya duyuracağız. Enflasyon bu olsun diye hükümet tabi diyecek ama bunun araçlarına karışmayacak.

Türkiye ekonomisi tefecilere çalışıyor. Erdoğan rantiye sınıfına çalışıyor. Türkiye'nin yatırım politikasını belirleyenler müteahhitler. Erdoğan içeride farklı dışarıda farklı konuşuyor. Ülke böyle yönetilmez. Türkiye'de ekonomiyi Erdoğan değil faiz lobisi yönetiyor. Türkiye yönetilmiyor savruluyor.

Bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyon konusunda hiçbir öngörüsü tutmamıştır.

Bir ülke yönetirse güçlenir. Türkiye güçlü bir ülke olacak. Herhangi bir vatandaş gerekirse Muharrem İnce'yi de Kılıçdaroğlu'nu da eleştirebilecek. Kimse eleştirdi diye tutuklanmayacak

"KONUŞULACAK BİR YANI YOK EKONOMİNİN"

Erdoğan neden ekonomiden söz etmiyor? Konuşulacak bir yanı yok ekoniminin. Faizler yüksek, işsizlik arttı. Kişi başına düşen milli gelir artmadı.

Erdoğan ekonomi konusunda dut yemiş bülbül gibi.

'CHP yatırımlara karşı' deniyor. Bizim sorduğumuz soru bunları kaça yaptığın?

Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Çünkü bizim yurttaşların vergisiyle yapıyorsun sen bunu. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi havlu attı biz metro yapamıyoruz diye. İzmir yaparım dedi devam etti. İstanbul'da bu maliyet 3 katı, Ankara'da 2 katı. Neden İstanbul'da 3 misliyle yapılabiliyor. Bu neden birinin bize bunu anlatması lazım. İşte devlet böyle yönetilir. Sen gideceksin Londra'daki tefecilere ülkeyi teslim ediyorsun. Sonra çıkıp Muharrem Bey'e 'Ülkeyi teslim ediyorsun' diyor.

Vergisini ve sigorta birimini düzenli ödeyen, borcu olmayan her KOBİ'ye 0 faizle kredi vereceğiz. Daha fazla istihdam daha fazla üretim yapacak. Devler alamıyor ve sürekli af çıkariyor diyoruz ya. İşte bunun için Londra'ya gidiyor borç verin diyor. İşte ytahsil ettiğinde devlet bu borçlardan kurtulacak. İhracatı ve ihracatçıyı desteklemek zorundayız.

"MUHARREM BEY İKİNCİ TURDA KESİNLİKLE CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLECEK"

Millet İttifakı çoğunluğu sağlayacaktır. Muharrem Bey ikinci turda kesinlikle cumhurbaşkanı olarak seçilecek.

Millet İttidakı da parlementoda çoğunluğu sağladığında kadroya Muharrem Bey karar verecek. Dolayısıyla onun kararını bugünden yönlendirmek veya ipotek altına almak doğru değildir. Ben parlamentoda millevekilliği yapacağım. Parlamentoda ben partimin grup başkanı olacağım. Tabi bu arada seçim yasasını değiştireceğiz, lider sultasına son vermek için seçim yasasını değiştireceğiz.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hayırdır bay KE Mal Kendi parti seçiminde yerden yere vuruyordun muharremi.Şimdi düzgün adamım oldu.
Ver gazı ,Kılıçdaroğlu..,Geçen arabanın gölgesi olmayacağını sen bizlerden daha iyi biliyorsun.
Sn Kictaroglu hakli..yüzde 30 u geçemez M.İnce
partiyi yönettirmedigin adama ülkeyi süper yönetir diyorsun.
Herifin dilinin kemiğimi var ne! sende sallasana diğerleri gibi, 43-45 desen günahmı yani
memleketin durumu iyi değil seçim öncesi zamlar durduruldu, sırf mazota 1 liranın üzerinde zam oldu, benden söylemesi seçim öncesi gidin deponuzu doldurun 60-70 lira k etmiş olursunuz, üretim çok düşük hükümet tarım ve hayvancılıkta sınıfta kaldı, betona dayalı ekonomi talep bitene kadardır şu an talep fazlası var afkan ve Suriyeli mülteciler her yerde vergi vermeden yaşıyorlar birde işsizlik onların yüzünden yükseldi artık içeriye dönüp güçlenmeliyiz M.İnce olmazsa olmazdır TAMAM deme zamanı
Ben yazıyorum ama mynet bir türlü yayımlamıyor Erdoğan : 42 İnce : 30 Akşener : 13 Demirtaş : 10 Karamollaoğlu: 4 Perinçek : 1 Lakin 1'nci seçim biter bitmez CHP seçmeni tatile gider. Ama AKP seçmeni hasta yatan babasını sedye ile getirip vatandaşlık görevini yerine getirir. 2'nci seçimde Erdoğan Cumhurbaşkanı olur. Sonra kimse bana ne oldu demesin. Ne olursa olsun kime oy verirseniz verin ama oyunuzu mutlaka kullanın
Birisi yine darı ambarı görmüş olmalı.
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