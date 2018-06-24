CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;
Demokrasiye inanıyorsanız, dolayısıyla ıslak imzalı tutanaklar tutuluncaya kadar sandık başından ayrılmayınız. Kamu görevlilerine de şunu söylemek isterim; siz devlet memurusunuz, devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. Bütün yurttaşlarıma sunu söylemek isterim, bu süreci büyük bir sabırla sonlandırabilirsek, güzel şeyler olacak ve biz yarın güzel Türkiye'ye uyanmış olacağız.
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