CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Demokrasiye inanıyorsanız, dolayısıyla ıslak imzalı tutanaklar tutuluncaya kadar sandık başından ayrılmayınız. Kamu görevlilerine de şunu söylemek isterim; siz devlet memurusunuz, devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. Bütün yurttaşlarıma sunu söylemek isterim, bu süreci büyük bir sabırla sonlandırabilirsek, güzel şeyler olacak ve biz yarın güzel Türkiye'ye uyanmış olacağız.

