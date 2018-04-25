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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması gündemimizde yok

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması gündemimizde yok

Ayrıntılar geliyor...

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Abdullah Gül CHP Özgür Özel seçim 2018 erken seçim 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
siz atatürk ün parti si olamassınız ancak pkk ve fetö partisi olursunuz yazık lar olsun
geri vites böyle olur
bence abdullah gül ü chp nin adayı değil de chp nin başına geçsin......
bunun neresi son dakika haberi bu açıklamalar dün akşamdan beri yapılıyor
sosyal demokratlar 2.Ekmelettin vakasını kaldıramaz akıllı olun.
o zaman bağımsız 100 bin imza ile herkes destekleyecek buraya yazdım
alayına RTE yeter..
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