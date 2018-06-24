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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu 24 Haziran seçim sonuçlarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, İstanbul'da Muharrem İnce'nin yüzde 43,55, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 44,91 oy oranında olduğunu açıkladı.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

28.825 sandıktan 7.144 sandık sonucu sistemimize girdi. Biz sonuçları anbean takip ediyoruz. Sandık başında halkımız sandıklarına sahip çıkıyorlar. Sonuçları takip edip, oylarımızı orada takip edecekler. Bu defa artık kimin ne yapacağını bildiğimiz için sonuçları görüyoruz. Ben belirli aralıklarda açıklama yapacağım. Türkiye'de durum bu oranlarda. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere.

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