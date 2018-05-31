CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonucunu açıkladı!

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerine gelen son rakamlara göre muhalefetin, 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunuluğunu alacağını söyledi.
24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan anket ve araştırmalar tartışılıyor. Son rakamları CHP milletvekili Bekaroğlu canlı yayında paylaştı.
Bekaroğlu, muhalefetin 320 milletvekili çıkaracağını söyledi ve şu bilgileri paylaştı:
"Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın Erdoğan'a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor. Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu."
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