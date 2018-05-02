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CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurdu. İttifakla ilgili tepkiler art arda geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak' ifadelerini kullanırken, MHP lideri Devlet Bahçeli 'ittifakları hayırlı olsun’ dedi.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı”nın karşısındaki muhalefet blokunda da ittifak konusunda anlaşma sağlandı. Partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs’a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor. Gelen son haberlere göre CHP grubu yarın 11.00'de cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak. 4 partili ittifakın protokolü yarın saat 15.00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

İTTİFAKIN İSMİNE LİDERLER KARAR VERECEK

4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimleri öne çıktı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi.

İTTİFAK MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN

İttifak, milletvekili seçimleri için geçerli. Yine 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerine ise Demokrat Parti dışındaki partiler kendi adaylarıyla katılacak.

CHP henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamış değil. İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanları Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu ise cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan isimlerden.

Demokrat Parti ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'i destekleme kararı almıştı.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

MUHARREM İNCE TWITTER'DAN BÖYLE DUYURDU

CHP Milletvekili Muharrem İnce, ittifak uzlaşısını paylaştığı Twitter mesajıyla duyurdu. İnce, "Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim" dedi.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

İttifakla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 'Dört benzemezlerin ittifakı zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak. Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır' ifadelerini kullandı. Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti;

"Bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar. Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi."

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüm. Bu tartışmaların ilk başında tavır koyması gerekirdi. Benim hissiyatım büyük bir yanlış yaptı. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir.AK Parti'ye gönül veren herkesin gözündeki saygınlığında büyük bir irtifa kaybetti

BAHÇELİ: HAYIRLI OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakına ilk yorum geldi. Bahçeli ilk açıklamasında ‘ittifakları hayırlı olsun’ dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Hayırlı uğurlu olsun.

Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
demokrasiyi katleden hükümete karşı muhalefetin demokrasi mücadelesidir bu. tuzu kuru hükümet yalakaları anlamaz.
tutuştular ?? ?'?
sizin mhp yle benzeriniz ne
nikah 24 haziranda kimi zorkayacak göreceğiz
bahçeli ile dna nız bire bir sanki millet aptal değil bunlar oanik havası emalesi...
hey Allah'ım. daha düne dek birbirine en ağır şekilde küfreden Mehape ve Akepe İttifak kurarken bbir şey yok lakin diğer partiler ittifak edince 4 benzemez. syn vekil alemsiniz????????
4 partiden hiç biri diğerine Zürriyetsiz dememiş veya hesap sormazsam namerdim dememiş kürsüden alda as diye ip fırlatmamış yavru muhalefet gibi aşağılayıcı söylemlerde bulunmamış kendi fikirlerinden ödün vermeden kapı kulu olmadan ittifak etmişler başarılar dilerim
Ne olacaktı ya. Seçime sadece siz mi katilacaktiniz
Kıskanma Bekir çalış senin de olur
demokrasiden bahsedenlerin hayirli olsun milletimize diyebilmeleri gerekirdi diye dusunuyorum. bu kadar burnu havadalik. lafta milletten biriyiz naralari. millet goruyor artik bunu.
Cumhur ittifakına karşı AYYILDIZ ittifakı hayırlı olsun ülkemize. NE EZEN NE EZİLEN ADİL, DEMOKRAT VE İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN SİZİNLEYİZ...
siz iki düşman ittifak yapınca normal, diğerleri yapınca zoraki. amma komiksin be bekir
Her kes işine bakacak.Bozdağ, her şeyi biliyonuz da onun için TC.yi batırdınız.Onun için iktidarı bıraktınız da seçim istediniz.Bakın bir şeyi iyi ogrendiniz.O DA MUHALEFET YAPMAYI.İnsallah bu millet bu sefer sizi muhalefet yapacak.
neden sayın bekir bozdoğ??? siz her türlü haltı işlerken mübah..!!! başkaları yapsa günah..!! öylemi..!! kimse birşey yapmasın,,siz istediğiniz gibi at koşturun,,çünkü bu ülke babanızın çiftliği..!!
Allah'ım zoraki evlilik diyene bak. AKP ile MHP arasındaki ağır hakaretler ve iğrençlikler nerede vardı Allah aşkına. İçin kalkıyor bunlardan artık.
eğer bu ülkede dünyanın en pahalı otogazı satılıyorsa..!! 1 lira lık lpg 3.5 liraya satılıyorsa..!! akp ye neden oy vereyim..!! akp ye oy vermem için bir neden gösterin..!! iki üniversite bitirmiş biri olarak sadece yaptığım sağlıklı düşünmek..!!!
allah kimseyi AKP nin şuan ki durumuna düşürmesin yakında çatlayacaklar
işiniz gücünüz karşınızda olana böbürlenme aşağılama küçük düşürmeye çalışma beyinlerinin alamadığı gerçek türkiye bu ittifakın içinde sizin ittifakınızda değil akp ve mhp bu ülkenin tamamını asla kucaklamaz ancak bu ittifak türkiyede yaşayan her kesimden kökenden vatandaşı ayrım yapmadan kucaklar işte sonunuzu bu ittifak getirecek hazır olun
yav arkadaş şuan siyasetin başında ve arkasında kim varsa bıraksın yeni birileri gelsin. vatandaşı seçimden seçime düşünmeyen, pastayı Müslümanca Adilce paylaşan vatandaşı gerçekten düşünen birileri gelsin abi. Gerçi müstahak. adam Koyun gibi 1600 alıp evde karısı memnun değil çocuğu aç ama sandığa gidip yine oraya oy atiyo..
birbirine en ağır hakaretleri eden iki parti ittifak kurmuş görüyorsunuz mikemmel, ama dört benzemez parti zorunlu nikahmış karga mı o gülenler :)
ahmet hakanı neden kovdunuz...!! akp ye yalakalık yapmıyor diyemi..!! bumu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız..!!
başkanlığa karşı olan herkes orda..neresi 4 benzemezmis konuşmak için konuşmuş..neden siyasetçiler boş konuşuyor..bide ülke yönetiyorlar..bu ülkede daha iyileri vardır ama zengin olan siyasetçi olursa ülkenin halide böyle olir
Akp nin Hdp nin oyuna ihtiyacı var Demirtaş heran hapisten cikartilabilir
buna sevindim işte hayırlara vesile olur işallah
Kurtla koyun un nikahi nekadar benziyorsa onlarda okadar benziyor
saadet chp ile nasıl ittifak kuruyor anlamıyorum.
SİZİN İTTİFAK DOĞRU.BAŞKASININKİ YANLIŞ.NASIL KAREKTERE SAHİP İNSANLARSINIZ SİZ.
BABANIN KEMİKLERİ SIZLIYORDUR.
EN AZINDAN BU DÖRT BENZEMEZ BİRBİRLERİNE HIRSIZ VE ZÜRRİYETSİZ DEMEDİ AMA SİZİN İÇİNİZDE BAŞKA PARTİDEYKEN HARUN GELDİ KARUN OLDU DİYENLER PAÇALARINDAN YOLSUZLUK AKIYOR DİYENLER BİLE GELİP SİZDE BAKAN OLDU HELE SEN HİÇ KONUŞMA KAMER GENCE HOCAMIZDAN ÖZÜR DİLE DİYODUN (FETULAH GÜLEN ) ŞİMDİ FETÖYLE TEK KARE BİLE FOTOSU OLMAYAN FETÖCÜ DİYOSUN ELDE KURAN DİLDE YALAN BAŞKA Bİ BİLDİĞİNİZ YOK
O beş benzemez degilmiydi ya????
kırk yılda bir doğru söylemiş.. ama meselede zaten fikirleri benzemeyenlerin bir araya gelmesinde..
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