CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı”nın karşısındaki muhalefet blokunda da ittifak konusunda anlaşma sağlandı. Partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs’a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor. Gelen son haberlere göre CHP grubu yarın 11.00'de cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak. 4 partili ittifakın protokolü yarın saat 15.00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.
İTTİFAKIN İSMİNE LİDERLER KARAR VERECEK
4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimleri öne çıktı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi.
İTTİFAK MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN
İttifak, milletvekili seçimleri için geçerli. Yine 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerine ise Demokrat Parti dışındaki partiler kendi adaylarıyla katılacak.
CHP henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamış değil. İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanları Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu ise cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan isimlerden.
Demokrat Parti ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'i destekleme kararı almıştı.
İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.
MUHARREM İNCE TWITTER'DAN BÖYLE DUYURDU
CHP Milletvekili Muharrem İnce, ittifak uzlaşısını paylaştığı Twitter mesajıyla duyurdu. İnce, "Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim" dedi.
HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ
İttifakla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 'Dört benzemezlerin ittifakı zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak. Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır' ifadelerini kullandı. Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti;
"Bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar. Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi."
ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüm. Bu tartışmaların ilk başında tavır koyması gerekirdi. Benim hissiyatım büyük bir yanlış yaptı. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir.AK Parti'ye gönül veren herkesin gözündeki saygınlığında büyük bir irtifa kaybetti
BAHÇELİ: HAYIRLI OLSUN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakına ilk yorum geldi. Bahçeli ilk açıklamasında ‘ittifakları hayırlı olsun’ dedi.
Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:
İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Hayırlı uğurlu olsun.
Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.
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