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CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

CHP Konya İl Başkanlığı'nda milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Abdüllatif Şener, 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarla ses getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bir ünvan kazandırmadığını belirten AK Parti kurucularından Şener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana hiçbir unvan kazandırmamıştır. O milletvekili değilken ben maliye bakanıydım, o milletvekili değilken ben devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O bütün unvanlarını bana borçludur" diye konuştu.

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

AK Parti kurucularından ve 24 Haziran'daki genel seçimlerde CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bir unvan kazandırmadığını belirterek, Şener, "Recep Tayyip Erdoğan, bana hiçbir unvan kazandırmamıştır. O milletvekili değilken ben maliye bakanıydım, o milletvekili değilken ben devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O bütün unvanlarını bana borçludur"

Şener, "16 yıllık bir iktidar döneminin ardından, iktidarın ve Sayın Genel Başkanının çok yorulmuş ve artık ülkeye zarar veren bir nitelikle ve vasıfta siyaset yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunca yorgunluk, peşinden hiddeti getirmekte ve sürekli olarak her konuştuğunda ülkeye zarar veren bir iktidar partisi genel başkanı vardır. Bu yapı sürdürülebilir değildir. 81 milyon insanımız böylesine bir zulme tahammül edemez. Onun için 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin iktidarı yenileyeceği, tıkanan Türkiye'nin önünün açılacağı, Türkiye'nin yeni ufuklara CHP ile açılacağı bir dönem olacaktır." açıklamsında bulundu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜTÜN ÜNVANLARINI BANA BORÇLUDUR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hiçbir unvan kazandırmadığını, Erdoğan'ın bütün unvanlarını kendisine borçlu olduğunu söyleyen Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Attığım iki tweet nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda 4,5 yıl hapis isteniyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bana 'Sus' diyor. Sayın Cumhurbaşkanım niye susayım? Ben konuştukça size doğru şeyler söylüyorum. Etrafınızdakiler yanlışlarınızı söylemiyor. Ülke felakete gidiyor. 'Bu da yanlıştır' diyen bir kişi kalmamış etrafınızda. Ben tek başıma her türlü riski göze alıyorum, yanlışlardan vazgeçirmek için. Gerçek dost arıyorsanız, sizi acımasızca kimler eleştiriyor ona bakmanız lazım. Recep Tayyip Erdoğan, bana hiçbir unvan kazandırmamıştır. O milletvekili değilken ben maliye bakanıydım, o milletvekili değilken ben devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O bütün unvanlarını bana borçludur."

'SAYIN MUHARREM İNCE DOĞRU SÖYLEMİŞTİR'

Gülen Cemaati Lideri Fethullah Gülen'in iade sürecine de değinen Şener, şunları söyledi:

"İktidarın şeklen iade talebinde bulunduğuna çok da bakmayın. Gerçek niyetleri son derece önemlidir. Biri konuştuğu zaman ben samimi niyeti nedir diye, onu ölçmeye çalışırım. Şu ana kadar iktidarın samimi niyetiyle göstermeye çalıştığı niyetin aynı olmadığı kanaatindeyim. Amerika'ya gönderiyorsunuz klasör klasör dosya. Gönderdiğiniz klasörleri okuyup incelemek için zaten 10 sene geçmesi lazım. Bir şey istiyorsanız özlü isteyin. Bilmeyen konuyu dağıtır. Ne yaptığını bilen konuyu dağıtmaz, bir sayfada özetler. Diğer taraftan hukuk ihlallerini gösteren görüntüleri var. Hukuk ihlalleri görüntülerini, tutuklulara yapılan muameleleri kendileri servis ediyorlar kamuoyuna, dünyaya. Yüzleri gözleri şişmiş morarmış insanların, mahkumların görüntülerini kamuoyuna, dünya basınına servis ediyorlar. Uluslararası hukuk denilen bir şey var. Siz bunu gösterirken tek bir maksadınız olabilir; yurt dışından istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyin demek istersiniz, bu gerçek maksatlarıdır. Sayın İnce de doğru söylemiştir." (DHA)

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