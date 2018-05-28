CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

AK Parti kurucularından ve 24 Haziran'daki genel seçimlerde CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bir unvan kazandırmadığını belirterek, Şener, "Recep Tayyip Erdoğan, bana hiçbir unvan kazandırmamıştır. O milletvekili değilken ben maliye bakanıydım, o milletvekili değilken ben devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O bütün unvanlarını bana borçludur"

Şener, "16 yıllık bir iktidar döneminin ardından, iktidarın ve Sayın Genel Başkanının çok yorulmuş ve artık ülkeye zarar veren bir nitelikle ve vasıfta siyaset yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunca yorgunluk, peşinden hiddeti getirmekte ve sürekli olarak her konuştuğunda ülkeye zarar veren bir iktidar partisi genel başkanı vardır. Bu yapı sürdürülebilir değildir. 81 milyon insanımız böylesine bir zulme tahammül edemez. Onun için 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin iktidarı yenileyeceği, tıkanan Türkiye'nin önünün açılacağı, Türkiye'nin yeni ufuklara CHP ile açılacağı bir dönem olacaktır." açıklamsında bulundu.