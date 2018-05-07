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CHP'li Adıgüzel: HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Partilerin seçim güvenliğine yoğun mesai harcadığı 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler için CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir" dedi.

CHP'li Adıgüzel: HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir

Türkiye’nin gündemi 24 Haziran seçimleri. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından gözler partinin mutfağına çevrildi. Seçim bildirgesinin son aşamaya geldiği partide seçim güvenliği çalışmaları da hızlandı.

Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Adıgüzel CHP’nin seçim güvenliği hazırlıklarına ilişkin olarak, Türkiye’de 170 bin sandık olduğunu ve her birine bir 'kahraman' aradıklarını söyledi. Adıgüzel, diğer partilerle seçim güvenliğine dair çalışmalara ilişkin ise, “HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir” diye konuştu.

Adıgüzel seçim güvenliği ittifakına ilişkin olarak şunları söyledi:

CHP seçim güvenliği için nasıl bir hazırlık yapıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi 30 Ocak’ta il ve ilçe başkanlıklarına bir genelge gönderdi ve sandık görevlilerine ilişkin bildirimde bulunulması talep edildi. ‘Sandık sayısı belli miydi?’ diyebilirsiniz. Hayır değildi ama böyle bir baskın seçim olma ihtimaline karşı bu genelgeyi gönderdik. Biz bu isimleri ilçe ilçe ayırıp zamanı geldiğinde görevlendirmek için havuzda tutuyorduk. Ocak ayında aldığımız YSK seçmen listesinden de analizler yapıyorduk. Geçmiş seçimlerden deneyimlenen riskli bölgeleri tespit ettik. Siyasi partiler sisteminden 24 Haziran seçiminin seçmen listesini indirdik ve hemen ‘eseçmen.org.tr’yi aktif hale getirdik. Bu adresten bir kişi kendi kimlik numarasını girerek seçmen olup olmadığını görebiliyor. İleriki süreçte hangi sandıktan oy kullanıp kullanamadığını da görecek. Orada aynı zamanda “gönüllü ol” butonu oluşturduk. Devreye aldığımız 2 Mayıs’ta binlerce vatandaşımız ziyaret etti ve üç saat gibi kısa sürede binlerce gönüllümüz oldu.

‘Vatandaşımızın en büyük merak ettiği konulardan birisi sandık güvenliği, bunu biliyoruz ve buna göre çalışmalarımızı yaptık. Son süreçte İttifak Yasası diye Meclis’e getirilen o yasayı hangi gerekçeyle getirdiler? 16 Nisan Referandumunu meşrulaştırmak için mi yoksa yeni şaibelerin önünü açmak için mi? Sandıklar taşınıyor, insanlar farklı yerlerde oy kullandırılmaya çalışılıyor. Bunu görünce il başkanlıklarına aynı dairede oturan seçmenlerin verisini gönderdik. Bir hanede 10’dan fazla oturan kişi olması bizim için tehlikeydi. Üyelerimiz, örgütümüz tek tek onları kontrol etti. Biz buna baştan itibaren “adil seçim seferberliği” dedik.

Diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütüyle, barolarla iletişim halindeyiz. Diyoruz ki, milletin iradesinin sandığa yansıdığı gibi sandıktan çıkması gerekiyor. Sonrasında kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. 170 bin sandık olacak seçimde. Ben o sandıklarda görevli olacak kişilere kahraman diyorum. Her sandığa kahraman arıyoruz. Biliyorum ki bu çağrımın ardından CHP’nin her sandıkta bir değil iki kahramanı olacak.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ İTTİFAKI YAKINDA"

Diğer siyasi partilerle nasıl bir ortak çalışma yürütülecek?

Bu süreçte mobil aplikasyon tasarladık ve bu aplikasyon herkese açık olacak. Partinin SEÇSİS’e pararlel bir sistemi de aynı zamanda çalışacak. Okullardan, ilçelerden, sandık başlarından sonuçları alıp YSK ile karşılaştıracağız. Bunu diğer partilerle de paylaşarak en doğru seçim sonucuna ulaşmak istiyoruz. Teknolojinin getirmiş olduğu hızlı okuma sisteminden yararlanmaya çalışıyoruz. Hızlı bir seçim süreci olsa da biz hazırız. Bunu diğer partilerle de birleştirerek özellikle referandum ve 2015 seçimlerinde riskli olarak belirlenen sandıkları ön plana alarak çalışıyoruz. Diyoruz ki önce riskli sandıkları dolduracağız sonra Türkiye’yi kapsayacağız. İttifak senaryoları da gerçekleştikçe ona göre senaryolar üretiyoruz. 4 parti aynı tarafta olduğu zaman bunun yanına demokrasi tarafında durabilen HDP’yi de eklediğimiz zaman belki de daha güçlü bir ittifak da yapılabilir. Bu seçim ittifakı değil ama seçim güvenliği ittifakı olabilir. Bunun da ekmek gibi su gibi ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İlerleyen süreçte ete kemiğe bürünecek diğer siyasi partilerle olan çalışmalar.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ne ittifakı kardeş olmuşsunuz ayak çekmeyin. Güvenlik size kaldıysa vay bu ülkenin haline
HİÇ AYRILMADINIZKİ.......................................................................
tabiki yapacaklar bunlar kardeş parti atatürkün askerleri ile pkk el ele birlikte yürüyorlar sözde kemalistlerde alkışlıyor
doğudaki koylerde keleşler eşliğinde güzel seçim güvenliği sağlanır chpninde istediği bu değil mi geçmişteki gibi açık oylama kapalı sayımla ne farkı var
hdp ile aleni bir ittifakk yapıp bizleri akitlere sakız yaptırırsanız oy falan yok chp ye
ZATEN CHP VE HDP FITRAT OLARAK DOĞAL ORTAK
şaşırdıkmı..hayır.. chp ve hdp ...al birini vur ötekine..
ben ölümüne IYI yim ama ülkemin akpden kurtuluşu için gerekliyse hdpde olsun
Tamam O zaman chp'ye oy yok anladım. Dile geldiyse yaparlar kesin o zaman AKŞENER'e hayırlı olsun.
işte tam da bu yaw sizin ne işiniz olur bu adamlarla
lan bı yeter be böyle söylemler yaparak chp nın azına ettınız ben bır chp lı olarak hdp ıle ittifakı8 kabul etmıyorum pkk yandaşı bır partiyle neyın ittifakını yapacaksınız akıllı olun
@gultekfb seçim güvenliği için ittifak diyor... Nerenizle okuyorsunuz nerenizle anlıyorsunuz çözemedim gerçekten... Oy çalınmasına karşı birlikte hareket edecekler yani bundan doğal ne var. Virüs gibi ülkenin her yerine yayılmış bir iktidara karşı başka bir seçenek de yok zaten. 3 kuruşa kendini satan "devlet görevlileri" ile dolu
cehp yle pkk ne zaman ayrıldıki hep kolkola gezdiler beraber yürüdüler bilmeyen kim var
ipine göre birde hoca bul, fetvayıda aldınmı tama zaten
Seçim Güvenliği? Şaka Gibisiniz, Hayırdır Doğu Ve Güneydoğu Anadolu'da Teröristlerden Silahla Sandık Başında Beklemelerini mi İsteyeceksiniz, Anlamadığım Konu Şu, Hala Çıkmışlar, Yok Osla Yok Çözüm Süreci Yok Pkkyla Anlaşma Diye İktidara Giydirenler, Bugün Kafalarını Soktukları Kumdan Çıkarsınlar Ve Baksınlar, Günümüzde İktididar O Pkkya Ne Yapıyor, Chp Ne Yapıyor? Mümkünse Sadece Atatürkçüler Düşünsün, Zira Hdp Sempatizanı Çakma Solcular Değil.
PKK CEHEPENİN İÇİNDE ZATEN BUNLAR HİÇ BİR ZAMAN AYRILMADIKİ BU BEYİNSİZLER BİZ NEDEN İKTİDARA GELEMİYORUZ DİYORLAR BU ZİHNİYETDE GİDERSENİZ İKİYÜZ ELLİ YIL DAHA DELEMEZSİNİZ ALLAH İNŞALLAH SİZİDE BAŞIMIZA GETİRMEZZZ İNŞALLAHHHHHH
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