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CHP'li Bekaroğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Tahmin ediyorum 'büyük ittifak'a razı olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak" dedi.

CHP'li Bekaroğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Tahmin ediyorum 'büyük ittifak'a razı olacak

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekaroğlu, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerin seviyesinin düştüğünü belirterek, algı operasyonu yapıldığını savundu. Hükümetin 'İktidarda kalmazsak yok olacağız’ endişesi taşıdığını ileri süren CHP'li Bekaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Onlar gibi davranmayacağız. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlar bizim siyasi rakiplerimiz; biz fikirlerimizi anlatacağız, onlar da anlatsınlar, bölmesinler.

'BÜYÜK İTTİFAK'A RAZI OLACAK'

Biz 'büyük ittifak'ta ısrar istiyoruz, 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak. Bu ittifak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu tuzağı bozacak. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu alacağız öncelikle" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
merak akşener 24 Haziran erken seçimleri Mehmet Bekaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BÜYÜK İTTİFAK MI ? BENCE HAÇLI İTTİFAKI DİYİN ÇÜNKÜ ARKANIZDAKİLER HAÇLILAR SİZİ YÖNETENLER HAÇLILAR.
cadı kazanını kaynatın bakalım sizin hesaplarınız varsa ALLAH ın bir hesabı vardır
cumhur itifakı %45 milli itifak %45 başa baş gider...!!! hdp nin %10 u iktidarı belirler... ama kimse taban endişesi ile itifak yapmaz.. demirtaşı içeri atan rte ile hele hele hiç yapmaz.. akşener hdp nin desteğine razı olurmu veya hdp bunu kabul edermi oda ayrı bir konu..
@lotusx34 chp ne ise ip ne ise iyi parti ne ise hdpde aynı hepsi haçlı ittifakının piyonları
başlamadan bitirmek istemiyorsan büyük ittifak oyununa gelme sayın Akşener.
Veee.... Yarış iki yol arkadaşının arasına çekilir... Gül ve Tayyip Hangisi kaybetse muhalefet sevinecek acaba. Aynı düşünce aynı teori aynı hedef.
sayın rte allah razı olsun her seferinde,,köprü,tünel ve yolları dile getiriyorsunuz,da.. sanki millet bedava geçiyor,,,,insan bir şeyi halk için yapıyorsa,ondan ücret talep etmez.. istanbuldan çıkıp bursadan aynı gün gidip geldinizmi..köprü yol tünel derken kılçıksız sadece 200 gidiyor ve yakıtı saymıyorum,,,bu nasıl amme hizmet...ben vergiyi zaten fazlası ile ödemiyormuyum,,bu iş halk hizmeti değil halkın sırtından ticaret..
adalet için adil olmak gerekir bu ülkenin adaletine güvenmiyorsunuz bizde sizin adaletinize güvenmiyoruz nasıl olacak kendi düşüncelerine göre mi adalet kurulacak kazdIğınız kuyuya düşersiniz
Kimse Farkında değilmi ? AKP İttifakların önünü kesmek için yine şark kurnazlığı yaptı. Seçim uyum Kanunu kabul edildi. Bu Kanunda İttifak kuracak partiler 1 Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir diyor. İttifaktaki her Parti Kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleyemiyor bu durumda
ben hastahanelerde cenazelerini alamayanları gördüm hastahane masraflarından dolayı rehin kalmışlarıda gördüm.Ben şehirlerde herköşebaşında çööplük dönemlerinide yaşadım .Ben bie gecede 10 kere elektrik kesintilerinide yaşadım.ben gaz yağ tüp kuyruklarınıda yaşadım ben sskda sabahlayanlarıda gördüm ben vatana ihanet edenleride gördüm. ben 15 temmuzda başbakanım diyenleride gördüm yurtta sulh diyip vatanı kan gölüne çevirenleride gördüm.Sizlerin karın ağrısı ne vatan ne millet karın ağrınız vatanını seven recep Tayip erdoğandır.Onuda bu millet size yedirmez sizler bir vidaya civatada olamazsı
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