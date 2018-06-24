CHP'li Eren Erdem'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika tweet: Siz birazdan görün, neler değişecek

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den ses getirecek bir Twitter paylaşımı geldi.

CHP'li Erdem, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"TV’lerde yayınlanan seçim sonuçlarında, İstanbul oylarının sadece %12si girilmiştir. Şu anda TV’lerde seçim sonucu diye açıklanan rakamlarda %88’i yok! Siz birazdan görün, neler değişecek.."





