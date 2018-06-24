CHP'li Eren Erdem'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika tweet: Siz birazdan görün, neler değişecek

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den ses getirecek bir Twitter paylaşımı geldi.
CHP'li Erdem, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;
"TV’lerde yayınlanan seçim sonuçlarında, İstanbul oylarının sadece %12si girilmiştir. Şu anda TV’lerde seçim sonucu diye açıklanan rakamlarda %88’i yok! Siz birazdan görün, neler değişecek.."
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Oy pusulaları böyle taşındı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum