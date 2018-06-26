HABER

CHP'li gençlerden parti merkezi önünde oturma eylemi!

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.

CHP'li gençlerden parti merkezi önünde oturma eylemi!

Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de toplandı. CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, sabah saat 10.00'da genel merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.

'ARTIK TAMAM'

Gençler, 'Parti içerisinde de adalet', 'Açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan', '24 saat oturma eylemi' ve 'Artık tamam' yazılı dövizler açtı.

DHA/AA

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldimMuharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim
Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP eylem oturma eylemi Denizli Gençlik Teşkilatı CHP Genel Merkezi CHP önünde oturma eylemi

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?

Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?

Ordu'nun Korgan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy oranına göre yol yapacak

Ordu'nun Korgan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy oranına göre yol yapacak

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.