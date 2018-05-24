HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

CHP Hatay milletvekili adayı Hasan Ramiz Parlar, partisinin bazı illerde son anda liste değişikliğine gittiğini ve bu durumun kabul edilebilir olmadığını belirterek adaylıktan çekildiğini bildirdi.

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

Hatay'dan 6. sırada milletvekili adayı olan Hasan Ramiz Parlar, partisinin bazı illerde son anda liste değişikliğine gitmesini kabul etmediğini ifade ederek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Listelerin açıklanmasının ardından 11 milletvekilinin seçileceği Hatay'da partisi tarafından 6. sıradan aday gösterilen Parlar, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesine çok az bir zaman kala Genel Merkezce aralarında Hatay'ın da olduğu bazı şehirlerin aday listelerinde değişiklik yapıldığını aktardı.

Değişiklik gerekçesinin nedenini ve zamanlamasını anlayamadığını ifade eden Parlar, şöyle devam etti:

"Bu değişikliği başta Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal saygınlığı ve güvenilirliğiyle siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmadığım gibi ilk listede yer alan arkadaşımız ve ailelerinin toplum önünde düşürüldüğü durum açısından da son derece travmatik, üzücü ve onur kırıcı bulduğumu belirtmek istiyorum. Normal şekilde açıklanan bir listede bu durumdan onur duyabilirdim. Ancak seçilme ihtimali olmasına rağmen liste ilan edildikten sonra zamansız bir biçimde yapılan bu değişiklik sonucu listeye girmiş olmayı siyaset etiği, insanlık onuru ve kamu vicdanı açısından kabul edilebilir bulmadığımı ve bu nedenle milletvekili adaylık listesinden çekildiğimi bildirir, tüm aday arkadaşlarıma başarılar dilerim." (AA)

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Muharrem İnce boyacı oldu, ayakkabıları boyadıMuharrem İnce boyacı oldu, ayakkabıları boyadı
Muharrem İnce'den 'İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?' sorusuna yanıtMuharrem İnce'den 'İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?' sorusuna yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP hatay milletvekili hasan remzi parlar adaylık

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 27 yorum
korkaklar sızı sız zaten chp lı olamazssınız en ufak koltuk kaygınızda partiden kaçıyorsunuz zavvalısınız sızler
sırayı beğenmeyen çekiliyor hatay 6. sıra seçilemeyeceği belli
Başka yerleri kendine paravan alarak konuşma. Sıralamayı beğenmedim de erkekçe.!!!!
yazık ailecek mv olma olmama travması yasiyolarmis:)
catladik be abi bir rahat durun yani!!
dinsiz adama devlet işi verilmez demiş Osman Gazi.
Hep aynı insanlar partiye hiçbir katkı yapmadan yıllardır vekil ve yönetici olarak o koltukları dolduruyorlar partinin oyu 9 yıldır aynı hiç ilerlemiyor ama yöneticiler vekiller hiç değişmiyor hep üst sıradan liste başındalar,yıllardır partiye emek veren insanlara bir türlü sıra gelmiyor bu nasıl adalet.
Türkiye yi yönetmeye talip olanlara bak pehhh. daha partiyi yonetemiyorlar.
birileri milletvekilliğini "kişisel istikbal" olarak görmüş. Kılıçdaroğlunu tebrik ederim. Partideki çürükleri iyi ayırt etmiş, bir bir dökülüyorlar
seçilemeyeceğini anlayınca çekilmiş garibim
Ne çatlağı imiş ? haber başlığını okuyan da, ülke yıkılıyor sanır..
Valla Bülent Tezcan parti içinde etkin olduğu sürece gerçek sosyal demokratlara yer verilmez
saygınlığımı kaldı partinin içine ettiler el birliğiyle
Hep aynı insanlar partiye hiçbir katkı yapmadan yıllardır vekil ve yönetici olarak o koltukları dolduruyorlar partinin oyu 9 yıldır aynı hiç ilerlemiyor ama yöneticiler vekiller hiç değişmiyor hep üst sıradan liste başındalar,yıllardır partiye emek veren insanlara bir türlü sıra gelmiyor bu nasıl adalet,yalandan birkaç genç vitrine çıkartılıyor esas yönetim kadroları yıllardır aynı partinin partilinin önü hep kesiliyor.
Hep aynı insanlar partiye hiçbir katkı yapmadan yıllardır vekil ve yönetici olarak o koltukları dolduruyorlar partinin oyu 9 yıldır aynı hiç ilerlemiyor ama yöneticiler vekiller hiç değişmiyor hep üst sıradan liste başındalar,yıllardır partiye emek veren insanlara bir türlü sıra gelmiyor bu nasıl adalet
Kılıçdaroğlu kim ne derse desin son 30 yılda chp tarihinin en iyi genel başkanı.Bu kadar koltuk meraklısı ve egosu yüksek insanların bulunduğu yönetilmesi gayet zor olan bir partiyi ne yaptı etti seçimde iddialı bir noktaya getirdi.Referandumdaki evet bloğunun birleşmesinden tutun milletn ittfakına kadar her şeyin mimarı kılıçdaroğludur.Bu seçimde de kimse boşuna isyancılık yapmaya çalışmasın adam partinin sırtından geçinen değil bu seçimde sonuca yönelik hizmet edecek milltevekillerini seçmiş.
bu denyo seçilemiyeceğini anladı bahane uyduruyor
çok iyi yete koymuşlar demekki bu adamdan bir bok olmayacağı için o sıraya moymuşlardır,Bu adam seçilse ne olacaktı ki,Kendini düşünenin chp de yeri yoktur
Ben yoksam her şey eksik. Ben varsam her şey tamam.
çok önemli değil yolu açık olsun
o boyacı mı..YOKSA GÖZ BOYACISI MI?
HAİNLİĞİN LÜZUMU YOK.
oynamasını bilmeyip yerim dar diyenlerden bunların hiç farkı yok...eğer 1.nci sırada olmuş olsaydı kimseye faydası da olmazmış bunun.ayrılması iyi olmuş.
GİDENE YOL YAKIN BİZLER İNSANDEGİLMİYİZ YILLARCA VATAN İÇİN CUMHURİYET İÇİN BIRAKIN BEŞ KURUŞ FAYDALANMAYI CEPTEN HARCAMAYLA HEP MÜCADELE VERDİK HALADA VERİYORUZ VERECEGİZDE BU İŞ GÖNÜLLÜ İŞİ GÖNÜLLÜ DEGİLSEN UGURLAR OLSUN
Satilkk Menfaatcilar
chp kendi içinde anlaşamıyor birde seçim kazanacağız diyorlar:D
Bu her partide var olan bir şey sırasını beğenleyen hemen çekip gidiyor.Maalesef siyasetimizin kalite derinliği maalesef bu.
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

AK Parti'nin Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı görücüye çıktı

AK Parti'nin Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı görücüye çıktı

Muharrem İnce boyacı oldu, ayakkabıları boyadı

Muharrem İnce boyacı oldu, ayakkabıları boyadı

Muharrem İnce'den 'İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'den 'İkinci turda Kürt seçmen size destek verir mi?' sorusuna yanıt

AK Parti'nin seçim beyannamesi! AK Parti 24 Haziran seçimleri için milletvekili adaylarını tanıtıyor

AK Parti'nin seçim beyannamesi! AK Parti 24 Haziran seçimleri için milletvekili adaylarını tanıtıyor

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.