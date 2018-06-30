HABER

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için çok sert sözler: Karayılan'dan daha çok zarar verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 30.06.2018 22:25 | Son Güncelleme

CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, twitter'dan paylaştığı mesajında, CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sert sözlerle eleştirerek "Bu milletin birliğine terör örgütü lideri Karayılan’dan daha çok zarar vermiştir" dedi. Bekaroğlu'na takipçilerinden büyük tepki geldi.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için çok sert sözler: Karayılan'dan daha çok zarar verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye üstü kapalı olarak destek verdiğini belirterek "CHP il başkanları ve üyelerinin şehit cenazelerine alınmaması talimatı verdim" açıklaması yapmasının ardından başlayan tartışmalar sertleşiyor.

KILIÇDAROĞLU: PKK'YA HİZMET EDİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayınlanan bir röportajında Soylu'ya tepki göstererek "Bu bir kaos planının Türkiye'de bir iç çatışma planının ilk adımıdır. Bu hem FETÖ'ye hem PKK'ya yarar. Bu söylem PKK'ya hizmet söylemidir. 35 yıldır PKK'nın ayrıştıramadığı, bölemediği bir toplumu Soylu bölmek, ayrıştırmak istiyor. Açıkça Soylu, PKK'ya hizmet ediyor. Soylu kullanılıyor" demişti.

BEKAROĞLU: PKK LİDERİ KARAYILAN'DAN DAHA ZARARLI

Soylu'ya bir tepki de CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Bekaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan’dan daha çok zarar vermiştir. Ülkenin birliği ve güvenliğini korumakla görevli olan bir şahıs bunları yapar mı? Bu bakanın hala görevde olması asla kabul edilemez!

Evet ısrar ediyorum; Bakan Soylu, ‘CHP’lileri şehit cenazelerine almayın talimatı verdim’ diyerek ülkenin birliğine terör örgünden daha çok zarar vermiştir. Çünkü adı üstünde biri zaten bölücü terör örgütü, öbürü ise birliğimiz ve güvenliğimizden sorumlu bakan...


PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!
AK Parti'de oy şoku! MHP kazandıAK Parti'de oy şoku! MHP kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Mehmet Bekaroğlu sülayman soylu Tweet Twitter tepki açıklama Murat Karayılan

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

İYİ Parti'den Koray Aydın imzasıyla teşkilatlara görevden alma ve istifa talimatı!

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti

İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş Çorum üzerinden seçmene hakaret ve küfür etti

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce ve Meral Akşener'in mülteci politikası ters tepti

AK Parti'de kritik gün!

AK Parti'de kritik gün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.