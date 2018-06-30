CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için çok sert sözler: Karayılan'dan daha çok zarar verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye üstü kapalı olarak destek verdiğini belirterek "CHP il başkanları ve üyelerinin şehit cenazelerine alınmaması talimatı verdim" açıklaması yapmasının ardından başlayan tartışmalar sertleşiyor.

KILIÇDAROĞLU: PKK'YA HİZMET EDİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayınlanan bir röportajında Soylu'ya tepki göstererek "Bu bir kaos planının Türkiye'de bir iç çatışma planının ilk adımıdır. Bu hem FETÖ'ye hem PKK'ya yarar. Bu söylem PKK'ya hizmet söylemidir. 35 yıldır PKK'nın ayrıştıramadığı, bölemediği bir toplumu Soylu bölmek, ayrıştırmak istiyor. Açıkça Soylu, PKK'ya hizmet ediyor. Soylu kullanılıyor" demişti.

BEKAROĞLU: PKK LİDERİ KARAYILAN'DAN DAHA ZARARLI

Soylu'ya bir tepki de CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Bekaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan’dan daha çok zarar vermiştir. Ülkenin birliği ve güvenliğini korumakla görevli olan bir şahıs bunları yapar mı? Bu bakanın hala görevde olması asla kabul edilemez!

Evet ısrar ediyorum; Bakan Soylu, ‘CHP’lileri şehit cenazelerine almayın talimatı verdim’ diyerek ülkenin birliğine terör örgünden daha çok zarar vermiştir. Çünkü adı üstünde biri zaten bölücü terör örgütü, öbürü ise birliğimiz ve güvenliğimizden sorumlu bakan...

Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan’dan daha çok zarar vermiştir. Ülkenin birliği ve güvenliğini korumakla görevli olan bir şahıs bunları yapar mı? Bu bakanın hala görevde olması asla kabul edilemez! — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) 30 Haziran 2018



