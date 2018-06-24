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CHP’li Nazlıaka polisle tartışıp YSK'ye girdi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne geldi. Nazlıaka burada bir iddiada bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın 20 araçlık bir konvoy ile YSK'ya giriş yaptığını söyledi. Tartışmaların ardından Nazlıaka YSK'ye alındı.

CHP’li Nazlıaka polisle tartışıp YSK'ye girdi

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka , Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ) önüne geldi. Nazlıaka, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın 20 araçlık bir konvoy ile YSK’ya geldiğini ve içeri alındığını iddia ederek YSK’ya girip YSK başkanı Sadi Güven ile görüşmek istedi.

Nazlıaka ve koruması burada polis engeline takıldı. Polis Nazlıaka’yı YSK’ya almak istemedi. Nazlıaka’nın ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı neden içeri alınıyor da bir milletvekili alınmıyor’ itirazları üzerine Nazlıaka tartışmalardan sonra YSK binasına girdi.

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24 haziran seçim sonuçları 24 haziran Aylin Nazlıaka

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