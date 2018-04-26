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CHP'li Özel'den bomba açıklama: Erdoğan'ı en çıldırtacak adayı açıklayacağız

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil, bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız." dedi.

CHP'li Özel'den bomba açıklama: Erdoğan'ı en çıldırtacak adayı açıklayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'den gelen "Adayınızı açıklayın" çağrılarına düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını belirten Özel, "Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda" dedi.

'EN ÇILDIRTACAK ADAYI AÇIKLAYACAĞIZ'

Özel, "YSK takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı takvimle belirlenen son tarihten önce açıklanacak. Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız" diye konuştu.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Abdullah gül den başkası olamaz avucunuzu yaladınız yine cehapeliler sandığa gömüleceksiniz..
sayın cumhurbaşkanımızın potansiyeli ve gücü ortadadır. cumhurbaşkanımızın cehapeden bir beklentisi falanda yoktur.cehape herşeyi çok yanlış anlıyor onların adaylarını falan merak eden bir akpartili yok ortada esas telaş cehapa ve yandaş partilerindedir tayiip beyin seçimden %60 larla çıkacağı aşikar olduğundan ne yapacaklarını ne konuşacaklarını hakikatteen şaşırmış durumdalar
tahminen cem uzandan başkası olamaz
oyum sizindir...
chp li vekiller daha toplantilarda aday olarak kimsenin adı konuşulmadı diyor, kemal karım bile bilmiyor diyor. Denekki kimin aday olacağı kararını siz vermiyorsunuz!
Bir kez olsun kendi siyasetiniz olsun be. Erdoğan düşmanlığından başka bir fikriniz yok. Erdoğanı çıldırtacak zamanda, Erdoğanı çıldırtacak şekilde, Erdoğanı çıldırtacak adayı, açıklayacaklarmış. Sizin içinize kocaman Erdoğan kaçmış.
Artık sağda solda alay konusu oldunuz ..Erdoğan rahat biz çıldıracağız..bunu yıpranır diye yapıyorsanız böyle daha çok partiyi yıpratıyorsunuz..birde yalan söylüyorsunuz..hani salı günü açıklanacaktı?istifa edin gidin..yönetim istifa etsin gitsin..
Tamam onun keyfini isteğini beklemeyin de biraz da acele edin bence. 2 ay kaldı . Bizim isteğimize göre nedir. Halka kulak verin. Halk adayı görsün tartsın tanısın iyice.
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