CHP'li Özel'den bomba açıklama: Erdoğan'ı en çıldırtacak adayı açıklayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'den gelen "Adayınızı açıklayın" çağrılarına düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını belirten Özel, "Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda" dedi.
'EN ÇILDIRTACAK ADAYI AÇIKLAYACAĞIZ'
Özel, "YSK takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı takvimle belirlenen son tarihten önce açıklanacak. Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız" diye konuştu.
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