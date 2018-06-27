HABER

CHP'li Tacettin Bayındır: MHP oylarında manipülasyon var gibi

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 13:50 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 24 Haziran'daki seçimlerde herkesin sandıklarda 'AK Parti hile yapar' gibi bir beklentide olduğunu savunurken "Kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi" dedi.

CHP'li Tacettin Bayındır: MHP oylarında manipülasyon var gibi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin İzmir'de aldığı sonuçları değerlendirirken "Biz de çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz" dedi. Türkiye genelinde MHP’nin aldığı oy ile İzmir genelinde MHP’nin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, "Çok ilginç. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ‘AKP hile yapar’ diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı" iddiasını dile getirdi.

'YERELDE DE İTTİFAK DEVAM ETMELİ'

24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, "Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ KÜSKÜNLER YARATMAK NE KADAR DOĞRU?'

CHP’li Bayır, partisinde seçim sonuçlarına dair başlayan tartışmalara da değinerek, şöyle dedi:

"9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken, onu kenara itip kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, partiyi kurultaya götürmek, 2 ay burada enerji kaybetmek, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur? Bunu belediye seçimlerinden sonraya mı bırakmak lazım? Önce yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği ile bir tercih koyabilir mi? 'Benim rahatsızlığım da var' diyerek ayrılabilir mi, birini işaret edebilir mi? Bunlar için henüz erken. Bekleyip görmek lazım."

'HDP'YE GİDEN OYLARIN HEPSİ BOŞA GİDİYOR…'

"HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı bir algı vardı. ‘HDP baraja takılmalı’ diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı’ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP’ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP’nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1’di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP’ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık."

'HDP BARAJI AŞINCA GİDİP AKP'YE YAMANIYOR'

“HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP’ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP’den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar ‘Abi, abla’. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir. AKP’nin İzmir’de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen sayısı yükselmesine rağmen AKP başarısız." (DHA)


PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!
Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldiMeclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP MHP MHP oyları 24 haziran tacettin bayır

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İlginizi Çekebilir

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

Muharrem İnce'den 'kurultay' mesajı

Muharrem İnce'den 'kurultay' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir

CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir

CHP önündeki oturma eylemi sona erdi

CHP önündeki oturma eylemi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.