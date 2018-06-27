CHP'li Tacettin Bayındır: MHP oylarında manipülasyon var gibi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin İzmir'de aldığı sonuçları değerlendirirken "Biz de çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz" dedi. Türkiye genelinde MHP’nin aldığı oy ile İzmir genelinde MHP’nin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, "Çok ilginç. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ‘AKP hile yapar’ diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı" iddiasını dile getirdi.
'YERELDE DE İTTİFAK DEVAM ETMELİ'
24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, "Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli" değerlendirmesinde bulundu.
'YENİ KÜSKÜNLER YARATMAK NE KADAR DOĞRU?'
CHP’li Bayır, partisinde seçim sonuçlarına dair başlayan tartışmalara da değinerek, şöyle dedi:
"9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken, onu kenara itip kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, partiyi kurultaya götürmek, 2 ay burada enerji kaybetmek, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur? Bunu belediye seçimlerinden sonraya mı bırakmak lazım? Önce yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği ile bir tercih koyabilir mi? 'Benim rahatsızlığım da var' diyerek ayrılabilir mi, birini işaret edebilir mi? Bunlar için henüz erken. Bekleyip görmek lazım."
'HDP'YE GİDEN OYLARIN HEPSİ BOŞA GİDİYOR…'
"HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı bir algı vardı. ‘HDP baraja takılmalı’ diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı’ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP’ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP’nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1’di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP’ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık."
'HDP BARAJI AŞINCA GİDİP AKP'YE YAMANIYOR'
“HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP’ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP’den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar ‘Abi, abla’. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir. AKP’nin İzmir’de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen sayısı yükselmesine rağmen AKP başarısız." (DHA)
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