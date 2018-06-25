HABER

CHP'li Tuncay Özkan'dan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olay tweet: Tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olarak dikkat çeken Twitter paylaşımlarında bulundu. Özkan, "Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz" dedi.

CHP'li Tuncay Özkan'dan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olay tweet: Tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz

CHP'nin basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, seçim sonuçlarına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Özkan, "O tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde" dedi.

Seçim mesajını sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde. Yeni düzenin bunları çözebilmesi olanaksız. Çünkü özgürlük yok, adalet yok, yoksulluk çok!"

tuncay-ozkan-1

Tuncay Özkan, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk tweet'inden yaklaşık 1 saat sonra yeni bir mesaj daha paylaştı.

İşte Özkan'ın o paylaşımı;

"Türkiye’nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacağız. Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz. Kazanmak için, çocuklarımız için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yılgınlık yok. Haklıyız. Umudumuz gücümüzdür. Çok güçlüyüz!"

tuncay-ozkan-2

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklamasıYSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması
Muharrem İnce saat kaçta ve nerede açıklama yapacak? Muharrem İnce ne zaman konuşacak?Muharrem İnce saat kaçta ve nerede açıklama yapacak? Muharrem İnce ne zaman konuşacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan CHP 24 haziran seçim sonuçları tuncay özkan seçim tweet tuncay özkan twitter 24 Haziran seçimleri sonucu erken seçim

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bunların hdp ile beraber neyin mücadelesini verdiğini anlamayan cahil cühelanın partisi
GERİ ZEKALI
ÖZGÜRLÜK YOK DİYORSUN İSTEDİĞİM GİBİ ÇEMKİRİYORSUN HE NASIL OLACAK İSTEDİĞİN SÖĞ SAY HANİ BANA ÖZGÜRLÜK DİYE NARA AT.SİZİN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINIZ HERHALDE BEN NE DERSEM O OLSUN BENİM KARŞIMDA FİKİR BULUNMASIN HE ÖYLEMİ .HADİ ORDAN İŞ ARA KENDİNE BIRAK BU İŞLERİ DİYESİ GELİYOR İNSANIN
sen ne biçin bir embesilsin yaa.
Bu kuruyan mürekkep işini hdp yapmış olabilir. Bakmak lazım. Hindistanda ve Kanada da uygulanmış. Mühür kurusa da izi kalıyor. Yeteri kadar oy torbası açılır oy pusulalarında mühür izleri görülebilir.
Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' eleştirilerine tek cümlelik yanıt

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Erdoğan mesajı: Dava arkadaşım

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Erdoğan mesajı: Dava arkadaşım

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Muharrem İnce saat kaçta ve nerede açıklama yapacak? Muharrem İnce ne zaman konuşacak?

Muharrem İnce saat kaçta ve nerede açıklama yapacak? Muharrem İnce ne zaman konuşacak?

Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.