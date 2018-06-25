CHP'li Tuncay Özkan'dan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olay tweet: Tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz

CHP'nin basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, seçim sonuçlarına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Özkan, "O tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde" dedi.

Seçim mesajını sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu hayırlı olsun. Seçmenin çoğunluğunun tercihini gösteriyor. Ancak o tercihin doğru olmadığını yakın gelecekte göreceğiz. Sorunlarımız bu seçim sonuçlarının çok çok üstünde. Yeni düzenin bunları çözebilmesi olanaksız. Çünkü özgürlük yok, adalet yok, yoksulluk çok!"

Tuncay Özkan, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk tweet'inden yaklaşık 1 saat sonra yeni bir mesaj daha paylaştı.

İşte Özkan'ın o paylaşımı;

"Türkiye’nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacağız. Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz. Kazanmak için, çocuklarımız için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yılgınlık yok. Haklıyız. Umudumuz gücümüzdür. Çok güçlüyüz!"





