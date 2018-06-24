CHP'li vekil: Çok iyi sonuçlar geliyor

Çakırözer, TELE1 televizyonu erkranlarında seçim özel programına telefon ile katıldı.
ABC'nin haberine göre, Eskişehir'de seçimleri değerlendiren CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de katılım oranı yüzde 95'i zorladığını ifade etti. Çakırözer, "Eskişehir'de partimin seçim kordinasyon merkezindeyiz, gelecek sonuçları bekliyoruz. Eskişehir'de de ufak tefek sıkıntılar oldu ancak partimizin avukatları ve baro avukatları her tartışmalı yere koştular. Şu an da açıklama yapmak mümkün değil yasak nedeniyle ancak çok iyi sonuçlar geliyor. Ben inaniyorum bu katılım sonrasında milletin idaresi arzu edilen sonucu ortaya koyacak" dedi.
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
İşte Türkiye'nin erken seçim tarihi
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum