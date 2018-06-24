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CHP'li vekil: Çok iyi sonuçlar geliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TELE1 televizyonu ekranlarında seçimi değerlendirdi. Çakırözer, "Şu an da açıklama yapmak mümkün değil yasak nedeniyle ancak çok iyi sonuçlar geliyor." dedi

CHP'li vekil: Çok iyi sonuçlar geliyor

Çakırözer, TELE1 televizyonu erkranlarında seçim özel programına telefon ile katıldı.

ABC'nin haberine göre, Eskişehir'de seçimleri değerlendiren CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de katılım oranı yüzde 95'i zorladığını ifade etti. Çakırözer, "Eskişehir'de partimin seçim kordinasyon merkezindeyiz, gelecek sonuçları bekliyoruz. Eskişehir'de de ufak tefek sıkıntılar oldu ancak partimizin avukatları ve baro avukatları her tartışmalı yere koştular. Şu an da açıklama yapmak mümkün değil yasak nedeniyle ancak çok iyi sonuçlar geliyor. Ben inaniyorum bu katılım sonrasında milletin idaresi arzu edilen sonucu ortaya koyacak" dedi.

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24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları CHP Utku Çakırözer

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