CHP'li vekil: Çok iyi sonuçlar geliyor

Çakırözer, TELE1 televizyonu erkranlarında seçim özel programına telefon ile katıldı.

ABC'nin haberine göre, Eskişehir'de seçimleri değerlendiren CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de katılım oranı yüzde 95'i zorladığını ifade etti. Çakırözer, "Eskişehir'de partimin seçim kordinasyon merkezindeyiz, gelecek sonuçları bekliyoruz. Eskişehir'de de ufak tefek sıkıntılar oldu ancak partimizin avukatları ve baro avukatları her tartışmalı yere koştular. Şu an da açıklama yapmak mümkün değil yasak nedeniyle ancak çok iyi sonuçlar geliyor. Ben inaniyorum bu katılım sonrasında milletin idaresi arzu edilen sonucu ortaya koyacak" dedi.

