CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

24 Haziran seçimlerde Elazığ'dan milletvekili seçilen CHP'li Gürsel Erol yaptığı açıklama ile dikkat çekti. 24 Haziran seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi. ERDAL AKSÜNGER’DEN 'PARTİ İÇİ MÜCADELE' AÇIKLAMASI CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, sandık sonuçlarına dair birçok endişesinin olduğunu belirterek, "Sonuçlar, soru işaretleri ile dolu. Bazı şeyleri araştırıp sağlamasını yapamamaktan kaynaklanan, daha bir sürü tereddütlerle dolu bir seçim geçirdik" dedi. Partisine yönelik eleştirilerde de bulunan Aksünger, "CHP, milleti çok tereddütte bıraktı. Aynı şey Muharrem İnce için de geçerli" diye konuştu. Dün gün boyu her taraftan birçok sıkıntılı haberler aldıklarını söyleyen Erdal Aksünger, şöyle dedi:

"Hepsini takip ettik. Ne yazık ki üzüntü verici. Bu kadar büyük tereddütler içerisinde sonuçlanan seçimi yorumlamak da zor. Kafamda bu sonuçları kabullenmeme düşüncesi hep olacak çünkü çok soru işareti var. Bu soru işaretlerini toplumun da taşıdığını düşünüyorum. Onlar aydınlanmadığı sürece bu seçimlerin üzerinde hep gölge olacak. CHP'nin genel başkanı ve yöneticileri sınıfta kaldı. Seçim gecesi topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Bu da ayrı bir üzüntü sebebi." MHP'nin özellikle Kürt seçmenin olduğu yerlerde aldığı oyları anormal bulduğunu söyleyen Aksünger, "Bu sonuç tam bir muamma" dedi. Hiç kimsenin MHP'nin bu kadar oy alacağını düşünmediğini savunan Aksünger, cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarını da değerlendirdi. 'KİMSE BAŞARI OLARAK GÖSTEREMEZ' Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy aldığını belirten Aksünger, "CHP, Muharrem İnce'ye yetişemedi. Psikolojik sınırı aşamadı. Kimse bunu bir başarı olarak gösteremez. İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ta mazeret olabilir. Ama bu kadar düşük oy alacakları çok da tahmin edilemiyordu. Bütün anketler şaştı. Biz de şaşırdık. MHP konusu muamma olarak kaldı. Başka bir hikayenin eseri olduğu konusunda tereddütüm yok. Toplumun kafasında bu kadar soru işareti varken bu seçim sonuçlarını kabul etmek topluma da ihanet etmek anlamına gelir" dedi. Bundan sonra da mücadele edeceklerini belirten Aksünger, "Mücadele etmek ayrı bir şey ama bu kadar basiretsiz yöneticiler ile birlikte mücadele etmek de zor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de sürecin, Cumhuriyetin, laikliğin güvencesinin CHP olacağını vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi: