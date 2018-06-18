CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından bir animasyon da Temel Karamollaoğlu'ndan!

24 Haziran seçimleri için son haftaya girilirken partilerin kampanyaları da dikkat çekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Saadet Partisi de kampanyaya Süpermen'li bir animasyonla katıldı.

Animasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünde Türkiye yazan kırmızı bir arabayla ve 'Recep Tayyip Erdoğan' müziği eşliğinde uçuruma doğru son sürat gidiyor.

KARAMOLLAOĞLU ERDOĞAN'I ELLERİYLE DURDURUYOR



Süpermen olarak canlandırılan Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu da arabayı elleriyle durduruyor ve Türkiye'yi uçurumdan düşmekten kurtarıyor.

KIRAATHANE PROJESİNE ATIF YAPILIYOR



Animasyonda Erdoğan'ın kıraathane projesine de atıf yapılıyor. Uçurumun kıyısında tek başına kalan Erdoğan, çay içip kek yerken görülüyor.

İşte Saadet Partisi'nin paylaştığı o video:



Saadet Partisi seçim çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medyayı en iyi kullanan siyasi lider olarak kabul edilen Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun ekibi tarafından hazırlanan videolar paylaşım rekorları kırıyor. pic.twitter.com/mrID8jLvwU — Millî Gazete (@milligazetecom) 18 Haziran 2018



