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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından bir animasyon da Temel Karamollaoğlu'ndan!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun propaganda ekibi tarafından hazırlanan animasyon filmi internetten paylaşıldı. Animasyonda Süpermen Karamollaoğlu, direksiyon başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Türkiye'yi kurtarıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından bir animasyon da Temel Karamollaoğlu'ndan!

24 Haziran seçimleri için son haftaya girilirken partilerin kampanyaları da dikkat çekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Saadet Partisi de kampanyaya Süpermen'li bir animasyonla katıldı.

Animasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünde Türkiye yazan kırmızı bir arabayla ve 'Recep Tayyip Erdoğan' müziği eşliğinde uçuruma doğru son sürat gidiyor.

KARAMOLLAOĞLU ERDOĞAN'I ELLERİYLE DURDURUYOR

Süpermen olarak canlandırılan Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu da arabayı elleriyle durduruyor ve Türkiye'yi uçurumdan düşmekten kurtarıyor.

KIRAATHANE PROJESİNE ATIF YAPILIYOR

Animasyonda Erdoğan'ın kıraathane projesine de atıf yapılıyor. Uçurumun kıyısında tek başına kalan Erdoğan, çay içip kek yerken görülüyor.

İşte Saadet Partisi'nin paylaştığı o video:


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Recep Baba ez şu sineği:))
@va6ma4 kendini dev aynasinda gören güruh sonunuz geldi.
çok beğendim afaran karamollaoğluna
ERCEBİN BORÇ UÇURUMUNA SOKTUĞU ÜLKEYİ MİLLET İTTİFAKI LİDERİ VE SEÇMENİ KURTARACAK, AKP ye OY VEREN MASUM VATANDAŞ GAFLET UYKUSUNDAN UYANIP RECEBE OTURTMALI TEKMEYİ VURACAAAK.
Hahhah .cook guzel ve anlamli olmus
Ancak müslümanların gücünü zayıflatırlar
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