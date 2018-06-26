HABER

CHP MYK toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı ediyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te açıklama yapacağı öğrenildi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun istifa edip genel başkanlık koltuğunu Muharrem İnce'ye bırakacağı iddia ediliyor.

CHP MYK toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı ediyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun başkanlık yaptığı partisinin genel merkezindeki MYK toplantısı başladı. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından saat 14:00'te açıklama yapacak.

MYK ÖNCESİ SON BULUŞMA

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin cumhurbaşkanı adayı İnce ile bir araya gelip seçim sonuçlarını değerlendirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Muharrem İnce ile bir araya gelerek geniş bir değerlendirme yapacağı ve CHP MYK’nin toplanacağı belirtildi. CHP Genel Merkezi’nde seçim gecesinin ardından dün sessiz bir gün yaşandı.

Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresine seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir analiz yapılması talimatını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Örgütler, adaylar, parti herkes görevini yaptı. Sonuçlar soğukkanlılıkla değerlendirilmeli ve YSK’nin kesin sonuçlarını beklemeliyiz. Belli ki AK Parti’den kayan oylar MHP’ye, bizim seçmenimizden de HDP ve İYİ Parti’ye oy gitti” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtildi. Görüşmede, vakit kaybetmeden başta yerel seçimler olmak üzere önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ortaya koyulacağı kaydedilirken olağanüstü kurultay dahil birçok konu masada olacak. Kulislerde, İnce ve Kılıçdaroğlu’nun anlaşmalı bir şekilde partiyi kurultay sürecine götürebileceği dahil farklı seçenekler de konuşuluyor.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi 24 haziran seçim sonuçları 24 haziran seçimleri CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in analizi: 24 Haziran seçimi hüsran mı zafer mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in analizi: 24 Haziran seçimi hüsran mı zafer mi?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: CHP için en kötü senaryo, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: CHP için en kötü senaryo, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

CHP'de seçim krizi! Muharrem İnce kurultay baskısı görüyor iddiası

CHP'de seçim krizi! Muharrem İnce kurultay baskısı görüyor iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.