CHP neden Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı? İşte cevabı

CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, CHP'nin neden hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını anlattı.
CHP NEDEN ADAYINI AÇIKLAMADI?
Alpago, "Sayın Genel Başkan parti meclisini topladı. Milletvekilleri grubunu topladı. İl başkanlarını topladı. Demek ki partinin seçilmiş organlarından görüşlerini alma ihtiyacı duydu. Yoksa kendisine yetki verilmiş, çıkar adayımız şudur derdi. Onu yapmadı. Bütün kurullarının görüşünü alma ihtiyacı duydu" açıklamasında bulundu.
İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum