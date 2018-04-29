CHP neden Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı? İşte cevabı

CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, CHP'nin neden hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını anlattı.

CHP NEDEN ADAYINI AÇIKLAMADI?



Alpago, "Sayın Genel Başkan parti meclisini topladı. Milletvekilleri grubunu topladı. İl başkanlarını topladı. Demek ki partinin seçilmiş organlarından görüşlerini alma ihtiyacı duydu. Yoksa kendisine yetki verilmiş, çıkar adayımız şudur derdi. Onu yapmadı. Bütün kurullarının görüşünü alma ihtiyacı duydu" açıklamasında bulundu.

