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CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde ve milletvekili seçiminde kullanacağı sloganları belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 24 Haziran cumhurbaşkanı seçiminde 'Hepimizin cumhurbaşkanı', milletvekili seçiminde ise 'Millet için geliyoruz' sloganını kullanacaklarını açıkladı. Kampanyalarında ayrıca 'Artık tamam" sloganını da kullanacaklarını vurgulayan Tezcan, yönetemeyen iktidara karşı 'Artık tamam' dediklerini belirtti.

CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde ve milletvekili seçiminde kullanacağı sloganları belli oldu

Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirten Tezcan, yarın aday tanıtımı ve seçim bildirgesinin tanıtımının yapılacağını hatırlattı.

"BU SLOGANLARI BİZ BELİRLEMEDİK, HALK BELİRLEDİ"

Seçim müziklerini yarın duyuracaklarını aktaran Tezcan, "Kampanya sloganlarımızı hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi için ayrı ayrı belirledik. Aslında bu sloganları biz belirlemedik, halk belirledi. Sosyal medyada konuşulan, yazılan ve ilgi gören, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili çıkışını işaret eden kampanya sloganları doğrudan doğruya ilk defa halkın belirlediği kampanya sloganları olarak ortaya çıktı" dedi.

chp slogan

Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayları olduğunu ve bu nedenle burada "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullacaklarını bildiren Tezcan, bu sloganın bir siyasi partinin değil, iktidar partisinin sloganı olmadığını söyledi.

'YÖNETEMEYEN İKTİDARA KARŞI 'ARTIK TAMAM' DİYORUZ'

Milletvekili seçimleri için kampanya sloganını ise "Millet için geliyoruz" olarak belirlediklerini bildiren Tezcan, "Türkiye kutuplaşmadan bıktı. Kutuplaşmayı yok etmek, toplumsal barışı inşa etmek üzere, ayrışmış bir millet değil, bütünlüğünü sağlamış milleti özlediğimiz biçimde yeniden bütünlüğünü sağlamak üzere millet için geliyoruz. Huzur için, adalet için geliyoruz. Yoksulluğun ortadan kalktığı bir Türkiye'de milletin huzur içinde yaşamasını sağlamak için millet için geliyoruz" ifadesini kullandı.

'ARTIK TAMAM' SLOGANI DA KULLANILACAK

Kampanyalarında ayrıca 'Artık tamam" sloganını da kullanacaklarını vurgulayan Tezcan, yönetemeyen iktidara karşı 'Artık tamam' dediklerini belirtti.

Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu ve seçim bildirgesinin bu 5 temel sorun üzerine kurgulandığını aktaran Tezcan, "Ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika. Bu 5 temel sorun alanını çözecek bir esaslı seçim bildirgesini genel başkanımız açıklayacak" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
inadına devam,illa ki devam,hep devam
Siz ve yönetim!!! düşüncesi bile korkunç...
'YÖNETEMEYEN İKTİDARA KARŞI 'ARTIK TAMAM' DİYORUZ' SİZİN ALLAH İYİYLİĞİNİZİ VERSİN SİZ DE ARTIK BIRAKIN BU SİYASETİ SİZ DE 16 SENEDİR AYNI YERDESİNİZ NE KADAR GÜLDÜM SİZE ŞİMDİ YARABBİM,,, ÜLKEYE SAHİP ÇIKACAKLARA BIRAKIN
DEVAM TEZCAN DEVAM SİZLER NE SALAK SİYASETÇİSİNİZ HALA 10 DEFA YENİLDİNİZ ADAMLARIN KARŞISINDA BİZ NİYE YENİLDİK DEMİYOR ARAŞTIRMIYOR ÇÖZÜM ÜRETMİYORSUNUZ HALA AYNI TAKTIKLE NASRETTİN HOCANIN GÖLE ÇALDIĞI YOĞURT MAYASI MİSALİ YA TUTARSA DİYORSUNUZ ALLAHTAN BU KADAR BECERİKSİZ İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU GRUP YÖNETİME GELEMİYOR DA YOKSA SONUMUZ ŞİMDİKİNDENDE KÖTÜ OLACAK MAZALLAH HİÇ AKLI BAŞINDA ADAM ÇIKMAZMI İÇİNİZDEN
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