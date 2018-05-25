CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde ve milletvekili seçiminde kullanacağı sloganları belli oldu

Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirten Tezcan, yarın aday tanıtımı ve seçim bildirgesinin tanıtımının yapılacağını hatırlattı.
"BU SLOGANLARI BİZ BELİRLEMEDİK, HALK BELİRLEDİ"
Seçim müziklerini yarın duyuracaklarını aktaran Tezcan, "Kampanya sloganlarımızı hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi için ayrı ayrı belirledik. Aslında bu sloganları biz belirlemedik, halk belirledi. Sosyal medyada konuşulan, yazılan ve ilgi gören, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili çıkışını işaret eden kampanya sloganları doğrudan doğruya ilk defa halkın belirlediği kampanya sloganları olarak ortaya çıktı" dedi.
Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayları olduğunu ve bu nedenle burada "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullacaklarını bildiren Tezcan, bu sloganın bir siyasi partinin değil, iktidar partisinin sloganı olmadığını söyledi.
'YÖNETEMEYEN İKTİDARA KARŞI 'ARTIK TAMAM' DİYORUZ'
Milletvekili seçimleri için kampanya sloganını ise "Millet için geliyoruz" olarak belirlediklerini bildiren Tezcan, "Türkiye kutuplaşmadan bıktı. Kutuplaşmayı yok etmek, toplumsal barışı inşa etmek üzere, ayrışmış bir millet değil, bütünlüğünü sağlamış milleti özlediğimiz biçimde yeniden bütünlüğünü sağlamak üzere millet için geliyoruz. Huzur için, adalet için geliyoruz. Yoksulluğun ortadan kalktığı bir Türkiye'de milletin huzur içinde yaşamasını sağlamak için millet için geliyoruz" ifadesini kullandı.
'ARTIK TAMAM' SLOGANI DA KULLANILACAK
Kampanyalarında ayrıca 'Artık tamam" sloganını da kullanacaklarını vurgulayan Tezcan, yönetemeyen iktidara karşı 'Artık tamam' dediklerini belirtti.
Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu ve seçim bildirgesinin bu 5 temel sorun üzerine kurgulandığını aktaran Tezcan, "Ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika. Bu 5 temel sorun alanını çözecek bir esaslı seçim bildirgesini genel başkanımız açıklayacak" dedi.
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