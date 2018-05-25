CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde ve milletvekili seçiminde kullanacağı sloganları belli oldu

Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirten Tezcan, yarın aday tanıtımı ve seçim bildirgesinin tanıtımının yapılacağını hatırlattı.

"BU SLOGANLARI BİZ BELİRLEMEDİK, HALK BELİRLEDİ"

Seçim müziklerini yarın duyuracaklarını aktaran Tezcan, "Kampanya sloganlarımızı hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi için ayrı ayrı belirledik. Aslında bu sloganları biz belirlemedik, halk belirledi. Sosyal medyada konuşulan, yazılan ve ilgi gören, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili çıkışını işaret eden kampanya sloganları doğrudan doğruya ilk defa halkın belirlediği kampanya sloganları olarak ortaya çıktı" dedi.

Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayları olduğunu ve bu nedenle burada "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullacaklarını bildiren Tezcan, bu sloganın bir siyasi partinin değil, iktidar partisinin sloganı olmadığını söyledi.