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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 4 Mayıs'ta açıklanacak

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacaklarını bildirdi.

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CHP Bülent Tezcan 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
yoksa pensilvanyadanmi gelecek merak ettik..
çok da fi fi Birinci belli , gerisi sinek vızıltısi...
Siz iktidar olup ülke yoneteceksiniz oylemi... ha haa haaaa :))
aman gerek varmı ayıp ya bundan kaybediyorsunuz millet yol aldi siz uyuyun
guzelmis bir adaylari varmis yani cok merak etim simdi tezcan oyle bir aday cikaracazki herkes hayret edecek diyodu
ve sahnede adayımız Bülent ERSOYYY
adayı olmayan partı ülkeyimi yöneltecek haaaaa
herkes biliyor ahmet necdet sezer olduğunu.
siz aday bulamıyacaksınız bir önerim var Kadir Mısırlıoğlu yada Cübbeli olsun haydi rast gele.
cehepeden bi cacık olmaz.başkanları onurlu davranıp benim la aday diyemedikten sonra yemişim siyasetlerini.
İlker Başbuğ paşayı aday olarak istiyoruz.
Meraktan ölücez açıklayın artık,iki ayaklı mı olacak acaba?Metin feyzioğlu diyorum ben.
adayınızın kim oldugunu ögrendım karamanlıoğluuu haaaaaa
bu sefer nerden ithal edecekler başkan adaylarını.tekmelettin kovalattın mı gelecek
Chp liler nerdesiniz? Bu komediyi hadi savunsanıza ziyanlar!!
Seçimden sonra açıklayacaktınız , ne bu acele.
vay arkadaş ne adaymış bee.. adamlar cesaret edemiyor ona diyorlar o ben oynamam diyor buna diyorlar yok ben korkarim diyor.. verin inceye adam hevesli.. bıktık artık gündemi meşgul etmeyin artık..kılıçtaroğluda gözünden korkuyor :) tabi oda haklı bıktı artık kaybetmektenn..
bu chp ne kadar mal ya ulan senin bekleyecek 1 dk bile yok neden cuma bir an önce açıkla sal türkiyeye gezsin adam kimse neyin beklemesi bu siz neyin kafasını yaşıyorsunuz
Hayırlara ve ülke selametine vesile olması dileğiyle
kimden saklıyorsunuz böyle kımı cıkarırsanız cıkarın hiç bir sey olmaz
Aday Kemal Kılıçdaroğlu olabilir
iyice sacmaladilar
Umarım siyasetin içinde olan birini açıklar. En isabetlisi Sayın İlhan KESİCİ. Aksi hüsran olur. Benden söylemesi.
vayy arkadaş kim acaba çok merak içindeyiz aman allahım
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