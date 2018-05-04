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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP'nin TBMM Grubu Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. İnce ise yaptığı ilk açıklamada, "Dün hepinize söyledim 'zamanı gelince' dedim mesajı almadınız. 'Gel-İnce' dedim siz anlamadınız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin TBMM Grubu Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Muharrem İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Karar oy birliği ile alındı.

KILIÇDAROĞLU, İNCE'NİN ADAYLIĞINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığını, "Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı. Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, gel bakalım." sözleri ile duyurdu. Kılıçdaroğlu, İnce'yi kürsüye çağırdı.

İNCE: HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM

İnce ise "Parti başkanından Cumhurbaşkanı olmaz. Bunun hep söylediniz, ben de bu görüşünüzü hep savundum. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteği ile Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, sağcıların, solcuların herkesin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Rozetimi size emanet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP rozetini çıkaran Muharrem İnce'ye Türk Bayrağı rozeti taktı.

İnce'nin açıklamaları:

Bu salonda zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, sonra demiş ki, çocuklarımızın geleceği için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur demiş. Şimdi size soruyorum. Ey AK Partili kardeşim sana da soruyorum. Kardeşin dediğinin evinin önüne helikopter gönderenden, kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu insandan bu millete fayda gelmez. İyi düşün. Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendini, kim milleti düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı, o da tek. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur, partisiz. Bana diyor ki, 'Senin tecrüben yeter mi?' diyor. Ben 3 Kasım 2002'de oldum, sayın Erdoğan, Mart 2003'te oldu. Ben 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik, ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. 550 milletvekili var, 7 milletvekili var orada, 3 Kasım 2002'den bu yana aralıksız milletvekili. Haluk Koç, sayın Genel Başkan, Engin Altay, Akif Hamzaçebi. Grup Başkanvekilliği yapmışım. 16 yıl milletvekilliği yapmışım. Meclis'te sayısız kapalı oturuma katılmışım. 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir milletvekilliyim. 2003'te milletvekili oldu sayın Erdoğan, Meclis'e geldi, parmak izini kullanamadı. Bilmiyordu. 1 günlük vekilken Başbakan oldu. 1 günlük vekilden Başbakan yapacaksınız, 16 yıllık vekilden Cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? Muharrem İnce, diploman var mı diyorsanız, 8 dönem. 8 dönemlik transkript... Meydanlarda ekonomi, tarım, dış politika, eğitim konuşacağız, diye bekliyorum. Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum. Tercihinizi siz yapacaksınız.

CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacaksın diyor, Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı oldu. 91'de Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adayı oldu, akşam milletvekili yattı, sabah kalktığında milletvekili değildi. Ben niye olamıyor muşum?

"İKİ İDDİAM VAR"

İki iddiam var. 1, terör nereden gelirse gelsin, PKK, IŞİD, FETÖ, en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. 2, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim.

SADSADASDA

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Buna inanarak söylüyorum. Bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır. Demokrasi için her türlü mücadeleyi göze alacağız. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi kurduk. Bütün mazlum milletlere örnek olduk. 1946'da çok partili yaşama geçtik. 14 Mayıs 1950'de seçimi kazanan DP'ye İsmet İnönü kendi koltuğunu verdi. Dünya tarihinde görülmemiştir, tek adamken demokrasiyi bu ülkeye kazandırmış ve DP'ye iktidarı teslim etmiştir. Demokrasi uğruna bu ülkede ağır bedeller ödendi. İdam sehpaları konuldu.

Şimdi 2018'deyiz. 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir sürecin içine evrildi. 20 Temmuz'da sivil darbeyi gerçekleştirdiler. Bugün bir yol ayrımındayız. Siyasi partilerle ittifak yapmak istiyoruz.

1- 12 Eylül darbesinin getirdiği yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz.

2- Seçme hakkının üzerindeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz.

3- Demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak istiyoruz.

4- Kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Kimlik, inanç üzerinden siyaset yapılmasın.

5- Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için ittifak istiyoruz.

Yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. Bugün 4 Mayıs 2018. 21. yüzyıldayız. 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yargı bağımsızlığı yoktur. Medya kontrol altındadır. Ancak bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskıya maruz kalmaktadır.

Seçmen listeleri hazırlandı, benim çağrımdır, herkes gidip bir kontrol etsin. Adın var mı yok mu?

Hiç kimse haziran tatil ayı, deniz kenarına gidelim deme lüksü yoktur. Herkes bayram havası içinde sandığa gitmelidir.

Türkiye bugün, bir beka sorunu yaşamaktadır. Demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bugün 21. yüzyılda sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve sarayın sözcüsü bir başka Cumhurbaşkanı'na gidip baskı kurmaktadır. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kurmasın. Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin Türk siyasetinde asla yeri yoktur.

Dış politika, bugün bütün dünya ile kavgalıyız. Ekonominin çivisi çıktı. Doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Halka değil, rantiyeye çalışıyorlar. Ekonomide alacağımız çok yol var. Beşinci sorun alanımız eğitim. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti.

İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA

Ankara'daki adayın açıklanacağı tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Dün hepinize söyledim 'zamanı gelince' dedim mesajı almadınız. 'Gel-İnce' dedim siz anlamadınız. Her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili olarak "Tarih yazacak" dedi.

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Odatv, İnce için CHP'nin hazırlattığı otobüslerin fotoğraflarına ulaştı. CHP'nin otobüslerinde "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce" sloganı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP TBMM

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Okuyucu Yorumları 97 yorum
Memlekete Hayırlı olsun Türkiye’ye güvence Muharrem İnce
boş işler bunlar muarrem ince yi feda etti ka-mal
kendı partısıne baskan yapmadılar sımdı cumhur baskanı adayı yapıyolar kendı partı baskanı olamasken cumhur baskanı olacak oylemı hee hee hee
hadi hayırlısı yolun açık olsun
senide harcadı kemal muharrem
CHP den bir cacık olmaz,bu kafa ile giderlerse bırak önümüzdeki yılları,100 sonra bile iktidar olamazlar nokta
@agenc06 sus ulan yalak herif sen ancak biat eder kula kulluk edersin
inadına sol inadına chp yaşasın muharrem ince
Sandıkta alırsın boyunun ölçüsünü yazık oldu sana oysa gelecek vaad eden bir siyaset adamıydın
YAKIŞIR ABİ BİRDE ADAM GİBİ ADAM GELSEN BAŞA.
hayirli olsun bakalim
Ke-Mal partideki tek rakibinden de kurtuldu ... Melih Gökçek yine haklı çıktı
parti başkanlığını layık görmedikleri adamı ülke başkanlığına layık görüyorlar:)
"TEPEDEN TIRNAĞA CESARET HERŞEY BU ÜLKEYİ SEVMEKTEN İBARET"yolun açık olsun koca yürekli adam.
sonu yine hüsran
başarılar dilerim..yolun açık olsun.
buda havasını alır döner. Var mı başka?
çookkk yakışır hemde çok çagdaş medeni modern ....
Seçim vaatlerine bak.. Sarayı satıp Çankayada oturcakmis. . Bize ne ya nerde oturursan otur istersen çadırda otur. VATANDAŞA GELİN VATANDAŞA. VATANDAŞI DÜŞÜNEN YOK MU? MİLLET EV GECİNDİRMEK İSTİYOR. TATİLDEN BİLE VAZGEÇTİ.. AY SONU GELSİN İSTİYOR. geçen gün bir baba kendini atacaktı bugün kızımın doğum günü cepte 50 kuruş var hediye alamadım ben nasıl babayim diye polis zor ikna etti...
hayırlı olsun beyler
birincitur da selehettin demirtaş ikinci turda olabilir
Chp nin bittiği an..açın sol şeridi iyi geliyo dermişim ama bu adayla iyi de bitti..hdp seçmeni erdoğanı başkan yapacak ikinçi turda..
Allah yar ve yardımcın olsun. Kazanırsan Türkiye kazanır. Güneş gibi doğarsın, Türkiye’mizi karanlığa sürükleyen yarasaların kabusu olursun.
Valla Allah yolunu açık etsin Yiğidim. Göster şunlara siyaseti
sağolasın chp çok güzel bir aday mükemmel.AKP yi şimdiden kazandırdınız.
sarıgül belediyeye aday olarak, incede cumhur adayı olarak harcandı ve chp deki muhalifler tek tek diskalifiye edildi, birde bu yönden bakın ...
bumu en çıldırtacak aday:)))))
Ben destek vermem hayırlısı olsun
sorun bakalim bugune kadar ne yapmislarda bugunden sonra ne yapcaklarmis sorun bakalim
Hayırlısı olsun türkiyem için....
Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
Bu ne kardeşim ekmek için ekmeleddin gel-ince o zaman git-ince de var ne yani ülke size mi emanet olacak
EVDEKİ BULGURDAN OLDU, VEKİLLİK GİTTİ, GEÇMİŞOLSUN.
meral aksenere yonelmistim ama gonul rahatligi ile yuvaya donebilirim, guzel gunler yakin
yazik oldu chp ye
Hadi hayırlısı olsun hem muharrem beye hemde türkiye cumhuriyetine inşallah
chp chp olalı ilk defa düzgün bir aday çıkardı valla helal olsun ( bu arada keMAL kılıçtaroğru genel başkansın ya niye aday olamadın )
Kılıçdaroğlu kendine rakip olan herkesi temizleyecek. Muharrem İnce nin vekilliği de bitti hayırlı olsun.
Allah utandirmasin muharrem reis milliyetcili ayaklar altindan alma vakti geldi.
hani mustafa kemal askeriyiz diyen adam kılıklı nerde neden aday olmuyor ..tayib e meydan okuyoryu çık karşıma diye ..ben adayım bile diyemeyen .. kılıçtaroglu . elinden vekillik dokunulmazlık gider diye mi korkuyor ..bu nsl mustafa kemal paşamın askeri .. olsa olsa bu benim paşamın ancak ve ancak postalı olur ... bir de cepede en önde yer alacakmış sen önce partinin başın da yer al .
Akcılar karalama operasyonuna başlamış. Ne kıskançsınız ya :)) Muharrem Bey, hayırlı olsun. Allahın izniyle inşallah seçilirsiniz. O koltuğa duruşunuz, görüşünüz ve vizyonunuz ile yakışacağına eminim. Yeni yüzler görme vakti geldi. Haydi bismillah.
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