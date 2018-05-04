CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin TBMM Grubu Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Muharrem İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Karar oy birliği ile alındı. KILIÇDAROĞLU, İNCE'NİN ADAYLIĞINI BU SÖZLERLE DUYURDU



Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığını, "Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı. Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, gel bakalım." sözleri ile duyurdu. Kılıçdaroğlu, İnce'yi kürsüye çağırdı. İNCE: HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM



İnce ise "Parti başkanından Cumhurbaşkanı olmaz. Bunun hep söylediniz, ben de bu görüşünüzü hep savundum. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteği ile Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, sağcıların, solcuların herkesin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Rozetimi size emanet ediyorum" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP rozetini çıkaran Muharrem İnce'ye Türk Bayrağı rozeti taktı. İnce'nin açıklamaları: Bu salonda zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, sonra demiş ki, çocuklarımızın geleceği için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur demiş. Şimdi size soruyorum. Ey AK Partili kardeşim sana da soruyorum. Kardeşin dediğinin evinin önüne helikopter gönderenden, kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu insandan bu millete fayda gelmez. İyi düşün. Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendini, kim milleti düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı, o da tek. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur, partisiz. Bana diyor ki, 'Senin tecrüben yeter mi?' diyor. Ben 3 Kasım 2002'de oldum, sayın Erdoğan, Mart 2003'te oldu. Ben 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik, ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. 550 milletvekili var, 7 milletvekili var orada, 3 Kasım 2002'den bu yana aralıksız milletvekili. Haluk Koç, sayın Genel Başkan, Engin Altay, Akif Hamzaçebi. Grup Başkanvekilliği yapmışım. 16 yıl milletvekilliği yapmışım. Meclis'te sayısız kapalı oturuma katılmışım. 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir milletvekilliyim. 2003'te milletvekili oldu sayın Erdoğan, Meclis'e geldi, parmak izini kullanamadı. Bilmiyordu. 1 günlük vekilken Başbakan oldu. 1 günlük vekilden Başbakan yapacaksınız, 16 yıllık vekilden Cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? Muharrem İnce, diploman var mı diyorsanız, 8 dönem. 8 dönemlik transkript... Meydanlarda ekonomi, tarım, dış politika, eğitim konuşacağız, diye bekliyorum. Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum. Tercihinizi siz yapacaksınız.

CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacaksın diyor, Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı oldu. 91'de Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adayı oldu, akşam milletvekili yattı, sabah kalktığında milletvekili değildi. Ben niye olamıyor muşum? "İKİ İDDİAM VAR"



İki iddiam var. 1, terör nereden gelirse gelsin, PKK, IŞİD, FETÖ, en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. 2, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları: 25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Buna inanarak söylüyorum. Bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır. Demokrasi için her türlü mücadeleyi göze alacağız. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi kurduk. Bütün mazlum milletlere örnek olduk. 1946'da çok partili yaşama geçtik. 14 Mayıs 1950'de seçimi kazanan DP'ye İsmet İnönü kendi koltuğunu verdi. Dünya tarihinde görülmemiştir, tek adamken demokrasiyi bu ülkeye kazandırmış ve DP'ye iktidarı teslim etmiştir. Demokrasi uğruna bu ülkede ağır bedeller ödendi. İdam sehpaları konuldu.

Şimdi 2018'deyiz. 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir sürecin içine evrildi. 20 Temmuz'da sivil darbeyi gerçekleştirdiler. Bugün bir yol ayrımındayız. Siyasi partilerle ittifak yapmak istiyoruz. 1- 12 Eylül darbesinin getirdiği yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz. 2- Seçme hakkının üzerindeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. 3- Demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak istiyoruz. 4- Kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Kimlik, inanç üzerinden siyaset yapılmasın. 5- Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için ittifak istiyoruz. Yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. Bugün 4 Mayıs 2018. 21. yüzyıldayız. 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yargı bağımsızlığı yoktur. Medya kontrol altındadır. Ancak bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskıya maruz kalmaktadır. Seçmen listeleri hazırlandı, benim çağrımdır, herkes gidip bir kontrol etsin. Adın var mı yok mu?