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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Abdulkadir Selvi yazdı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 07:10 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim?" başlıklı yazısında, CHP'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterebileceği adaylara değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ince eleyip sık dokumasının partide dalgalanmalara neden olduğunu belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun ince bir taktik uyguladığını aktardı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Abdulkadir Selvi yazdı

Kılıçdaroğlu'nun stratejisini "Milletvekillerinin, il başkanlarının, PM üyelerinin ve eski genel başkan Deniz Baykal’ın eğilimini tespit ederek, sorumluluğu paylaşıyor", "Kimin neden aday olamayacağını hem parti tabanına hem kamuoyuna gösteriyor" ve "Adayını saklamayı başarıyor, yıpranmasının önüne geçiyor" şeklinde açıklayan Selvi, bu stratejilerle aday açıklandığı zaman Kılıçdaroğlu'nun kimsenin itirazının olmamasını istediğini yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini sandığa taşıyacak bir isim üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Selvi, okların Muharrem İnce'yi gösterdiğini belirtti. İnce'nin aday olması durumunda MYK üyelerinin rahatsız olacağını aktaran Selvi, Abdüllatif Şener isminin de Deniz Baykal tarafından gündeme getirildiğini iddia etti. Temayül yoklamasında İlhan Kesici'nin isminin ön plana çıktığını, Yılmaz Büyükerşen'in de seçim kampanyası yürütmek için bir ekip oluşturduğunu öne süren Selvi, "Hatta Meral Akşener’in, ”Kılıçdaroğlu o ismi bana söyledi ama açıklayamam” dediği kişinin Büyükerşen olduğu söyleniyor. Ancak Eskişehir’i kaybetme endişesi Büyükerşen’in yeniden düşünülmesine neden oldu" diye yazdı. CHP'nin adayının Meral Akşener'in şansını belirleyeceğini köşesinde yazan Selvi, yazısının devamında "Ege ve Trakya başta olmak üzere CHP’nin kadın seçmenlerinin Meral Akşener’e kayma ihtimali söz konusu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken arkasında bir başarı hikâyesi olacak, ülkeyi kutuplaştırmayacak gibi kriterler ortaya koymuştu ya, dün buna bir yenisi daha eklendi. CHP’nin yayın organı olan Halk TV’de gözükmek. Her şeyi anladım ama bunu anlamadım. Halk TV’ye programcı mı arıyoruz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı mı?" ifadesini kullandı.

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