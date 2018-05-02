CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CNN TÜRK'te yayınlanan Parametre programı yorumcusu Deniz Zeyrek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için "CHP'nin adayı netleşti. Kılıçdaroğlu'nun kafasında o isim net. Duyduğumuz bir isim ama son günlerde medyada öne çıkan iki isim de değil. Favori adaylardan biri değil. Ama Kılıçdardoğlu'nun tarifine uyuyor. Herkesi kucaklayabilecek bir profil yani Saadet Partisi'nden de AK Parti'den de oy alabilecek bir isim. Milli görüşten oy alacak, ekonomist, sakin görünümlü, CHP tabanının da tepkisini çekmeyecek bir isim." ifadelerini kullandı.

Zeyrek, program sunucusu ve CNN TÜRK Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin tahminlerine ise "Ebru iyi bir siyaset gazetecisi oldu" diye yanıt verdi.

