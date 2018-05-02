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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

CNN TÜRK'te yayınlanan Parametre programı yorumcusu Deniz Zeyrek, isim vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayını tarif etti.

CNN TÜRK'te yayınlanan Parametre programı yorumcusu Deniz Zeyrek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için "CHP'nin adayı netleşti. Kılıçdaroğlu'nun kafasında o isim net. Duyduğumuz bir isim ama son günlerde medyada öne çıkan iki isim de değil. Favori adaylardan biri değil. Ama Kılıçdardoğlu'nun tarifine uyuyor. Herkesi kucaklayabilecek bir profil yani Saadet Partisi'nden de AK Parti'den de oy alabilecek bir isim. Milli görüşten oy alacak, ekonomist, sakin görünümlü, CHP tabanının da tepkisini çekmeyecek bir isim." ifadelerini kullandı.

Zeyrek, program sunucusu ve CNN TÜRK Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin tahminlerine ise "Ebru iyi bir siyaset gazetecisi oldu" diye yanıt verdi.

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CHP Deniz Zeyrek Cumhurbaşkanı adayı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Chp , kendi içinde ülkeyi yönetebilecek adam gibi biri olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu , yüzde 0.1 alan partiler bunlardan daha yürekli... CHP'nin koyunları ve Çomarlari artık gözünün acsmali.
@hadbildurici_2018 ona bakarsan MHP de kendi içinden aday çıkaramıyor yılların partisi!!! ona ne diyecen ???
temel karamollaoğlu olsun bence adam o kadar doğru konusuyor ki
tamam sence oysa bizce de o zaten reis
Milli görüşten olsun.Bizde ona değil Akşener e oy veririz.Güzel olur.
türkiyede politika çok iğrenç birşey
yav arkadaş şuan siyasetin başında ve arkasında kim varsa bıraksın yeni birileri gelsin. vatandaşı seçimden seçime düşünmeyen, pastayı Müslümanca Adilce paylaşan vatandaşı gerçekten düşünen birileri gelsin abi. Gerçi müstahak. adam Koyun gibi 1600 alıp evde karısı memnun değil çocuğu aç ama sandığa gidip yine oraya oy atiyo
BİR ADAY ÇIKARAMAYACAK KADAR ACİZ Mİ YANİ ADAM TEK BAŞINA ADAYIM DEDİ KAÇ AYLAR ÖNCE MUHALEFET FALAN YOK HEPSİ OYALAMA RAKİPSİZ LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUNU MUHALEFETTE KABUL ETMİŞTİR. ADAY ÇIKARAMAMAKLA.
CHP DE BİR ADAM KALMADI DEMEKKİ HEPSİ ŞİŞECİ :)
Ali Babacan
Abdüllatif Şener
abdüllatif şener veya ilhan kesici chp nin göstereceği en uygun adaylar..diğerleri chp dışından oy alamazz...
Abdüllatif Şener işte uzatmayın. Eski maliye bakanı, milli görüş geçmişli, bayağı da sakin.
Eski ekonomi bakanı mı yoksa?
Muharrem İnce kesin aday
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