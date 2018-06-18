CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep mitinginde açıklamalarda bulundu.
İşte İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:
Erdoğan'ın projesi yok. Ben diyorum ki otomobilin beynini yapalım o diyor ki kaporta yapayım. Ben nano teknoloji diyorum o kek diyor. Bedava kek isteyenler Erdoğan'a iş isteyenler İnce'ye oy versin.
4 Mayıs'ta yola çıkarken ikinci tura kalıp hesaplaşmak vardı ama bugün aynı noktada değilim; birinci turda yüzde 51!
Erdoğan'ın keki de bir işe yaramaz. Çünkü şeker fabrikalarını sattı. Şekersiz kek olacak. Erdoğan meydanda diyor ki bana bak Muharrem bende diyorum ki baktım sana Erdoğan söyle. Bir vatandaş bana kızdı ona bakma ona hazine bakıyor zaten sen bize bak dedi.
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