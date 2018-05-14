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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Beni seçin Gazze'ye gideceğim

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Konya'da konuştu. Konuşmasında İsrail ve ABD'ye tepki gösteren İnce, "Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze’ye gideceğim" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Beni seçin Gazze'ye gideceğim

İsrail’in Kudüs’e yönelik saldırılarına değinen İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kudüs bizim için önemli bir yer. ABD ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu’da. Kınıyoruz onları buradan.

Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum; çekin derhâl Washington’daki büyükelçiyi.

Müslümanlar öldürülürken Türkiye’yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır.

"BENİ CUMHURBAŞKANI YAPIN, GAZZE'YE GİDECEĞİM"

Allah’ın izniyle Erdoğan’ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. Devlette devamlılık esastır.

2013’ten beri “Gazze’ye gideceğim” diyordu ama gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze’ye gideceğim.

ÖZEL: BİR KAÇ AY İÇİNDE GİDECEK

İnce'nin açıklamasının ardından Twitter'dan mesaj paylaşan Özgür Özel "Referandumda Almanya'ya aslan kesilenlerin, bugün gerektiğinin çok altında, üç oktav aşağıdan bir tonla Filistin'e sahip çıkamamalarını ibretle izliyoruz. Erdoğan Gazze'ye gidemedi ama Muharrem İnce, 13. Cumhurbaşkanı sıfatıyla birkaç ay içinde bu sözü tutarak, Gazze'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
secildigin gun turkiye batar aclik yoksulluk gelir camiler kapatilir mazot pahalilanir yag sigara kuyruklari olusur elektirikler kesilir sular kesilir acliktan millet ölür' dua edelimki butun bu nimetler reisin sayesinde veriliyor anam babam sana feda olsun reiiisss.
@soner_1970_gyfug YÜCE RABBİM SİZİ BİZİ İNSAN YARATMIŞ VE EN BÜYÜK NİMETİ AYRICALIĞI VERMİŞTİR AKILDIR FİKİRDİR. İNSANLAR BİRBİRİNE SEBEPTİR, ESAS DEĞİLDİR BU ANLAYIŞ YEZİD ANLAYIŞIDIR VE SON DERCE SAKATTIR ESAS OLAN YARADAN DIR KURAN DIR VE İNSAN PEYGAMBER HZ.PEYGAMBER DİR YANLIŞ YAPMAYALIM
yürü git akıl yoksunu
@soner_1970_gyfug şu andaki Türkiye yin özetliyorsun.. Ve çok komik bir adamsın... Stend UP falan yapsana sen
hacı sen nasıl bir cahilsin, hangi okul seni mezun etti
@soner_1970_gyfug adamsın kardesim
evet bugüne kadar kuyruklar oluşmadıysa ananızı feda etmeniz sayesinde :) az daha gayret ananızı acık daha feda edin.
kardeş bende akp oy veriyorum fakat bu kadarda değil biraz daha mantıklı ol böyle sadece antipatik olursun
@soner_1970_gyfug Hani bazen çıkıyordu ya Ortaya milli yerli liderler kefen giyen Filistin fatihleri nerede
boyle troller yazıyor sonra başka yerlerde ak partililer boyle boyle diyor diye fitne yayiyorsunuz, hesap günü var unutmayın.
sayın ince sen gazzeye gitmen dogru olmaz sen eniyisi dostun olan ancak israile gidersin
ilk demirtasa ziyarete giden biri icin gazze ye gitmek biraz utopik olmus, hem gazze nedir ya sen once ulke meselelerine dön.
Tayyib gidemez,İsrail ona bosuna Yahudi cesaret madalyası vermedi..akp liler üç saniye düşünün Yahudiler Muharrem İnce veya Demirtaş a yahudi cesaret madalyası verseydi ne derdiniz,olay bitmiştir,dağılın .
başdüşman yunanistanın başdüşman lideri venizelos mustafa kemali nobel barış ödülüne resmen aday gösterseydi (1934) ne derdin, kapak cuk oturdu, olay yeni başladı toplanın millet
üç saniye düşünün, yine birgün eşek yüküyle içip o kafayla bir gazeteciye yahudileri sevdiğini hatta kendisinin de yahudi olduğunu söyleyen büyüğümüz kimdi
neden şimdi degilde bir kaç ay içinde gidiyorsun sen gideceksen filistinin zor günleri olan bu günlerde gitki bakalım sözün eri oldugunu tüm türkiye anlasın.
sizin zihniyet ve filistin!!! hadi ordan erbakan hoca dediği gibi
gazzeye gidip ne yspacaksın ?senin partin değilmi israili tanıyan ilk müslüman ülke ?kimi kandırıyorsun ?
M.İNCE ! NEYİ ÇÖZEBİLİRSİNKİ, GİTMEK MARİFET DEĞİL , ÇÖZÜMÜN SÖYLE. GİDİP YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRIP MEMLEKETİN BAŞINIDA BELAYA SOKMA, BİR MUHASEBECİ KENAN HİKAYESİDE SNİNLE YAŞAMAYALIM.
Ne Filistin'i kardeşim? Orta Asya'daki Türk devletleriyle işbirliğine ağırlık verin. Bıktık artık Filistin'den Suriye'den Katar'dan bilmem neden. Arap mıyız Türk müyüz belli değil.
bunların hepsi bos bos konusyor sonra muherm nasıl gidecenki abla ucakları satacakmıs ya yayanmı gidecen acaba())))))))
SEN ANCAK TAVUK ÇİİFLİĞİNE YEM ALMAYA GİDERSİN.
ince hata kaza allah korusun seçim kazanıp iktidar olsa, niyeti ülkeyi yönetmek değil, sadece batırmak. bunuda zaten birkaç ay içinde başarır. bir seneye kesinlikle varmaz. haliyle seçimlerdede on oy vermek delilik olur.
Bak Sayın İncenin bu çıkışını çok beğendim. mesela gidip gitmemesi değil safını belirlemesi ve onu deklare etmesi BRAVVO SAYIN iNCE . Akşenerden Temel dededen Perinçekten ve DEMİRTAŞ tan da bekliyoruz aynı açıklamaları
Senin gitmen otda ki insanlari kurtaracakmi.. Ordaki insanlar kurtulsunn sana degi Demir taşa oy atatim yeterli çocuklar anneler olmesin
gazzeye gidecektikde ya o sarayın uçagının inecegi pist yokmuş napsın yani şimdi 2 motorlu pır pırla mı gitsin sonra kargo uçagı gidecek o makam mersedesini götürecek sonra bir sürü koruma gidecek sonra siyah münübüsler gidecek alışverişler yapmaya yani sayın ince seninkide işmi yani ha sen inşallah gidersin hemde gayet mütevazi şekilde ALLAH sizlerin yar ve yardımcısı olsun İSLAM ülkeleri diyoruzda başlarındakilere bi bakan yok hepsi abd nin getirdiği uşaklar çıkıp yalandan perdah atıyorlar paraya ve makama abd bunları esir etmiş otur otur kalk kalk bağıra bildiğin kadar bağır serbest
Tayyip gitsin sen ne gidecen, Ülkenin tek derdi gazzemi
bugüne kadar ne yaptınız parti olarak Filistin içinde şimdi gideceğim diyorsun.
HADİ MUHARREM BİSİKLETLE GİT, KİM TUTAR SENİİ.........................
SANA KENDİ PARTİN BİLE OY VERMEDİ CHP GENEL BAŞKANI YAPMASI BEN SALAKMIYIMKİ SANA OY VERİPTE TÜRKİYEYE BAŞKAN YAPAYIM
ah ah oy nelere kadirsin be güvercin takla attırırsın insana
YALOVA SAHİLİNDE , İÇKİ İÇMEYE GİTMEKLE KARIŞTIRMIŞ.
80 MİLYON OYUM OLSA TEK BİRİNİ BİLE SANA VERMEM VEREMEM VERİRSEM UYKU UYUYAMAM VİCDANIM BENİ SORĞULAR HUZURSUZ EDER 80 MİLYON OYUM OLSA ERDOĞAN VE AKPye VERİRİM
şimdi git tutanmı var. boş boş gezene kadar
pasaportu olan herkes gidiyor. orada ne yapacan ve ya ne yapabileceksin önemli olan bu :)
Yalvarıyorum artık bütün liderlere yalvarıyorum zulüm üzerinden siyaset yapmayın .Kınama mesajı yayınlayın öyle de safınızı belli etmiş olursunuz ama ne olur zulüm şehit din laiklik üzerinden siyaset yapmayın.Bzi yıllarca bundan şikayetçi olduk.Kirletmeyin artık değerlerimizi. İlla kullanacam bu değerleri diyorsanız Trump oturduğu yerden 10 bin km öteden halletti halledeceğini kalkıp oraya gitmenize gerek yok!
abi gazze nerde biliyormusun ?
tmm ben ikna oldum oyum sana :))))
sen gelirsen hersey durur
Sana güveniyoruz dürüst ve temiz insan .Yolun açık olsun.
tutanmı var atla uçağa git geri gelme ama
konuşana değil onu konuşturana bakalım.
İşte bu diyoruz sonra bir bakıyoruz diğerinden zerre kadar farkı yok.Bırakın Gazze'yi,Suriye'yi,Irak'ı bize bakın bize.Baştaki zat aynısını yapıp İsrail'de,Irak'da,Suriye'de,Amerika'da,Hollanda'da,Fransa'da,Yunanistan'da hatta Rusya'da bizi ne duruma düşürdü ders almadınızmı.Yine tolumun aynı hassasiyetlerini irdeleyerek ülke yönetmeye kalkıyorsunuz!
Gazze 'ye gidipde be yapacaksın onuda söyleseydin! Oraya gidip abd yada israili kınarmıydın hayır. Ben söyleyim, abd ve israilli dostlarını ziyaret edeceksin ve sonrasında Gazze'nin durumunu konuştum deyip üstünü kapatacaksın. Olan vatandaşın parasına olacak yine...
başımızdakide yapamassam giderim gitmedi ama reklam yapmayın sizler kim oluyorsunuz ki bizi yönetiyorsunuz zavallılar icraatler ne onu yaz bunu yopcam de beni seçin giderim yedik bizde
bunu dinleyince aklıma kemal sunal ın zübük filmi geliyo
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