CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Beni seçin Gazze'ye gideceğim

İsrail’in Kudüs’e yönelik saldırılarına değinen İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Kudüs bizim için önemli bir yer. ABD ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu’da. Kınıyoruz onları buradan.
Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum; çekin derhâl Washington’daki büyükelçiyi.
Müslümanlar öldürülürken Türkiye’yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır.
"BENİ CUMHURBAŞKANI YAPIN, GAZZE'YE GİDECEĞİM"
Allah’ın izniyle Erdoğan’ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. Devlette devamlılık esastır.
2013’ten beri “Gazze’ye gideceğim” diyordu ama gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze’ye gideceğim.
ÖZEL: BİR KAÇ AY İÇİNDE GİDECEK
İnce'nin açıklamasının ardından Twitter'dan mesaj paylaşan Özgür Özel "Referandumda Almanya'ya aslan kesilenlerin, bugün gerektiğinin çok altında, üç oktav aşağıdan bir tonla Filistin'e sahip çıkamamalarını ibretle izliyoruz. Erdoğan Gazze'ye gidemedi ama Muharrem İnce, 13. Cumhurbaşkanı sıfatıyla birkaç ay içinde bu sözü tutarak, Gazze'ye gidecek" ifadelerini kullandı.
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