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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya, cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde, iktidara yakın medya kuruluşlarında çalışan bazı gazeteciler için "kaşar" ifadesini kullandı. İnce, "Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya, cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak" dedi.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda televizyonlarda Boğaziçi’nde ODTÜ’de okuyan çocuklarla tartışacağını anlattı. "Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım" açıklamasını yaptı.

'KAŞAR GAZETECİLER'

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde “kaşar” gazetecilerle televizyona çıkmayacağını söyleyen İnce, “Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya. Cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak. Televizyonlara Boğaziçi’nde ODTÜ’de okuyan çocuklarla tartışacağım. Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım. Cumhurbaşkanı abi olacak abi. Beni eleştiren tweet attı diye sabahın beşinde o çocukları karakola çektirmeyeceğim” dedi.


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24 haziran seçimleri muharrem ince CHP medya ince Kaşar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kaşar gazeteciler üşüşür şimdi İnce'ye,medya rezalet olmuş gazeteci korkudan daha önce yazdığını çizdiğini inkar ediyor neredeyse açık açık akpye oy vereceğim diyecek erdoğanın önünde ağam paşam modunda takılıyorlar la işinizi yapın işinizi yalakalık yapmayın!yazılan kitaplar yalanlanıyor nasıl korku salmışlarsa artık:)Ama hakkını yemeyelim bazı kanallar var ki hava durumunda bile erdoğanı çıkaracak utanmasa.Bir başkası ceylanpınar'da insanları oy vermemeleri halinde işten atacağını söylüyor gel de bu saçma düzende insanlardan yaratıcı düşünce bekle şuraya okunmuş bir fasulye çizelim:P
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