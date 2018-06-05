CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde, iktidara yakın medya kuruluşlarında çalışan bazı gazeteciler için "kaşar" ifadesini kullandı. İnce, "Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya, cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak" dedi.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda televizyonlarda Boğaziçi’nde ODTÜ’de okuyan çocuklarla tartışacağını anlattı. "Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım" açıklamasını yaptı.

'KAŞAR GAZETECİLER'

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde “kaşar” gazetecilerle televizyona çıkmayacağını söyleyen İnce, “Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya. Cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak. Televizyonlara Boğaziçi’nde ODTÜ’de okuyan çocuklarla tartışacağım. Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım. Cumhurbaşkanı abi olacak abi. Beni eleştiren tweet attı diye sabahın beşinde o çocukları karakola çektirmeyeceğim” dedi.



