CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de düzenlenen mitingde halka seslendi. İnce'nin gündeminde doların yükselişi vardı. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren İnce, "Kurallar değişmeyecek net olacak. Güven duyacak yabancı sermaye. 24'ünde cumhurbaşkanı olayım bir günde dolar düşmezse ben de neyim." dedi. Muharrem İnce " Benim farkım ne olacak?" diyerek seçilmesi durumunda yapacaklarını sıraladı.
İşte İnce'nin konuşmasından satır başları:
"GENÇLERE 500'ER LİRA BURS VERECEĞİZ"
Gençlere 2 burs vereceğiz. 500'er lira para vereceğiz. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek. Gençlere devlet yardım ettiğinde Erdoğan mı veriyor? Biz vermeyeceğiz. Devlet verecek devlet. Gençler, hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Siz talan ekonomisi değil, israf ekonomisi değil insaf ekonomisi, birlikte üreteceğiz. Gençler markada olmazsa arkada olursunuz.
ERDOĞAN'A ÖRTÜLÜ ÖDENEK SORUSU
Erdoğan'a iki sorum olacak. Bu sorulara cevap bekliyorum. Cumhurbaşkanlığının 2017 bütçesi Ocak ayı 15 milyon Şubat 26 Mart 27 milyon Nisan 27 Mayıs Haziran 26,Temmuz 32,Ağustos 26,Eylül 29, Ekim 24,Kasım 29 Aralık kaç para 359 milyon. Bu nedir? Cumhurbaşkanlığına ödenek ayrılmış. Sanki devlet malı deniz hikayesi var ya. Ey Erdoğan sen kimin parasını harcıyorsun? Yazık değil mi günah değil mi?
2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon 2014'te 199 milyon 2018'de 845 milyon. 2007'den 2018'e 25 kat artmış harcadığı para.
"PARA ÖDEDİĞİN KİŞİ NETANYAHU'NUN PARTİSİNE ÜYE OLAN KİŞİ Mİ?"
Sayın Erdoğan ikinci sorum şu: ABD'deki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Ödediğin paranın içinde o şirketlerinde Netenyahu'nun partisine üye olan kişi var mı? Sorularım gayet açık ve net. Neden biliyor musun devlet yönetimi ince iş ince.
24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan İnce ayar yapacağız. Kamuda asla sağcı mı solcu mu diye bakmayacağız. Türbanlı-türbansız bunlara asla bakmayacağız. Sadece liyakat olacak. Kamuda yükselmenin temel kriteri liyakat olacak. Dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Asgari ücretli biri 50 lira yardım etmiş bana. Bunu kim bilir benim gibi Artvin, Borçka'da öğretmenlik yapan bilir.
Hep söylediğim bir laf vardı. Bu kampanyada da ne kadar haklı olduğumu gördüm. Bana şöhretli insan lazım değil. Bana büyük davaya inanmış insanlar lazım. Düzceli hemşerilerim, 24 Haziran'da Muharrem İnce allahın izni milletin oyuyla cumhurbaşkanı Ağustos'ta fındık 15 lira isteyen alır istemeyen almaz. Kalırsa devlet alacak. Size söz veriyorum bir köylü çocuğu olarak, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz.
"DAMADIM BAKAN OLMAYACAK"
Benim farkım ne olacak? Ben size anlatayım:
1) Türbanlı-türbansız ayrımı olmayacak
2)İthal eden değil üreten Türkiye
3)Kural değişmeyecek iş adamı işe başladıktan sonra kurallar değişmeyecek
4)Sınav süreleri değişmeyecek. Üniversite sınavı. Gençler siz 24 Haziran'da sınava girecektiniz, şimdi kabine giriyorsunuz. Siz de bunları paketleyin. Benim dönemimde TEOG'u kaldırın, Başakşehir maçına gidin gibi açıklamalar olmayacak. Benim dönemimde halkın seçtiği belediye başkanına 'istifa et' baskısı olmayacak. Damadım bakan olmayacak. Oğlumun vakfı olmayacak. Dönemimde adil rekabet olacak. İhaleler peşkeş çekilmeyecek.
"CUMHURBAŞKANI OLAYIM, BİR GÜNDE DOLAR DÜŞMEZSE BEN DE NEYİM"
Türkiye hukuk devleti olacak. Yatırımcı baktığında buraya yatırım yapabilirim diyecek. Merkez Bankası başkanını CHP Genel Merkezi'ne davet etmeyeceğim. İsraf olmayacak. Kurallar değişmeyecek net olacak. Güven duyacak yabancı sermaye. 24'ünde cumhurbaşkanı olayım bir günde dolar düşmezse ben de neyim. Muharrem İnce'nin vaadi ne? Demokrasi, hukuk devleti. Hedefimiz AB'ye girmek. Onlara şunu diyeceğiz. Onların da bize ihtiyacı var. Genç nüfus olarak.
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