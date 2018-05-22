CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de düzenlenen mitingde halka seslendi. İnce'nin gündeminde doların yükselişi vardı. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren İnce, "Kurallar değişmeyecek net olacak. Güven duyacak yabancı sermaye. 24'ünde cumhurbaşkanı olayım bir günde dolar düşmezse ben de neyim." dedi. Muharrem İnce " Benim farkım ne olacak?" diyerek seçilmesi durumunda yapacaklarını sıraladı.

İşte İnce'nin konuşmasından satır başları:

"GENÇLERE 500'ER LİRA BURS VERECEĞİZ"



Gençlere 2 burs vereceğiz. 500'er lira para vereceğiz. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek. Gençlere devlet yardım ettiğinde Erdoğan mı veriyor? Biz vermeyeceğiz. Devlet verecek devlet. Gençler, hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Siz talan ekonomisi değil, israf ekonomisi değil insaf ekonomisi, birlikte üreteceğiz. Gençler markada olmazsa arkada olursunuz.

ERDOĞAN'A ÖRTÜLÜ ÖDENEK SORUSU



Erdoğan'a iki sorum olacak. Bu sorulara cevap bekliyorum. Cumhurbaşkanlığının 2017 bütçesi Ocak ayı 15 milyon Şubat 26 Mart 27 milyon Nisan 27 Mayıs Haziran 26,Temmuz 32,Ağustos 26,Eylül 29, Ekim 24,Kasım 29 Aralık kaç para 359 milyon. Bu nedir? Cumhurbaşkanlığına ödenek ayrılmış. Sanki devlet malı deniz hikayesi var ya. Ey Erdoğan sen kimin parasını harcıyorsun? Yazık değil mi günah değil mi?