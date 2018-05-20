CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ne kadar bağış topladı? Fatih Altaylı açıkladı...

24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların seçim kampanyaları için en önemli finans kaynaklarından biri hiç kuşku yok ki, bağış ve yardımlar...

Cumhurbaşkanı adaylarına isteyen kişiler bağışta bulunabiliyor. Bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13 bin 916 lira yardım yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki miktar Hazine’ye devrediliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ne kadar bağış topladığını yazdı.

Altaylı, Haluk Koç'la konuyu konuştuğunu ifade ederken, İnce'nin şimdiye kadar 3 milyon TL topladığını belirtti.

Altaylı, Koç'un, "Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı, ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok" ifadelerini kullandığını belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: