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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ne kadar bağış topladı? Fatih Altaylı açıkladı...

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ne kadar bağış topladığını açıkladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ne kadar bağış topladı? Fatih Altaylı açıkladı...

24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların seçim kampanyaları için en önemli finans kaynaklarından biri hiç kuşku yok ki, bağış ve yardımlar...

Cumhurbaşkanı adaylarına isteyen kişiler bağışta bulunabiliyor. Bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13 bin 916 lira yardım yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki miktar Hazine’ye devrediliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü köşesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ne kadar bağış topladığını yazdı.

Altaylı, Haluk Koç'la konuyu konuştuğunu ifade ederken, İnce'nin şimdiye kadar 3 milyon TL topladığını belirtti.

Altaylı, Koç'un, "Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı, ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok" ifadelerini kullandığını belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"'MUHARREM İnce yalnız mı?' sorum epey bir yankı uyandırdı anlaşılan.

Ayşenur Arslan dostumuz dahi bunu bir eleştiri gibi yansıtma gereği duymuş ve 'İnce hakkında olumsuz bir şey üretemeyen AKP kurmayları, bu teze sarıldılar' diyerek beni de 'yandaş' ilan edecek noktaya getirmiş işi.

Ne yazık ki, memleket bu halde ve getirenler utansın.

En makul sorular bile 'taraftarlık' süzgecine takılıyor.

Ancak gördüğüm kadarıyla CHP’de 'makuliyet' hâlâ hayatta ve hâkim.

Bu yazımdan sonra Muharrem İnce başta olmak üzere CHP’lilerden son derece 'açıklayıcı' telefonlar aldım ve almaya devam ediyorum.

Önce cumhurbaşkanı adayı İnce aradı, sonra Grup Başkanvekili EnginAltay, dün de parti saymanı Haluk Koç.

Haluk Koç ile 40 yılı aşkın Mektebi Sultani 'kardeşliğimiz' ve samimiyetimiz vardır.

'Yalnız mı bırakıldı?' sorumun 'mali yönü'ne açıklık getirmek istemiş.

Anlattı:

'Sevgili Fatih biliyorsun cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyen Anayasa ve yasalar gereği partiler adaylarına mali destek sağlayamıyorlar. Bu nedenle de bizim adayımız Muharrem İnce’ye partiden destek vermemiz mümkün değil. Başka partiler ne yapar, nasıl yapar bilmiyorum ama biz CHP olarak yasalara saygılı olmak zorundayız.

Yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya gelmemek için fazladan dikkat sarf ediyoruz.

Bu yüzden de Muharrem İnce’nin kampanyasına para aktarmamız söz konusu olmuyor. Olmayacak da.

Bizim adayımız mitinglerine devletin özel uçaklarıyla gitmediği gibi, biz de kendisine uçak kiralayamayız. Çünkü bunu izah edemeyiz. Bunu ancak kendi kampanya fonundan yapabilir.

Kanun açık. Bağışlar burada toplanacak ve harcanacak, seçim geride kaldığı zaman para artmışsa bu Hazine’ye verilecek.

Buna mukabil örgütlerde çalışan arkadaşlarımız, bireysel olarak bağış yapıyor ve bağış topluyorlar. Muharrem Bey’in bununla ilgili bir ekibi var. Bu bağışların muhasebesini tutuyor ve harcamalar buradan yapılıyor.

Şunu da söyleyeyim. Mali bir sıkıntı yok kampanya için.'

Bunun üzerine Haluk Koç’a kampanya fonunda kaç lira toplandığını soruyorum.

'Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı, ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok.'"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tamamen yanlış hareket .bu kafayla zor tayyibi indiriisiniz.bubkadar eziklik olur mu
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