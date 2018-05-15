CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

Niğde mitinginde halka seslenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce orta sıralardaki bir vatandaşı çok konuştuğu gerekçesi ile fırçaladı. 'BİR SUS YA'



Miting esnasında konuşmasını keserek orta sıralardaki bir vatandaşa seslenen İnce "Çok konuşuyorsun bir sus ya!" diye seslendi. HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM TARİHİNİ YANLIŞ SÖYLEDİ



Muharrem İnce, konuşma sırasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) miladi takvime göre 20 Nisan 571 olan doğum tarihini, 570 olduğunu söyleyerek hata yaptı. Muharrem İnce'nin mitinginden öne çıkan başlıklar; İNCE'DEN ERDOĞA'NA: ŞOV YAPMA, GEREĞİNİ YAP



CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aksaray'ın ardından Niğde'ye geçti. Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında kalabalığı İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da dua etmeye davet etti.

Konuşmasına yapacakları vaatlerine anlatarak devam eden İnce, şunları söyledi: "İsrail politikaları, yanlış Ortadoğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumdayken tartışmanın hiç anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il, 81 milyon tek yürek olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provakatif bu eylemi hepimiz, bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dün Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum Bu konuyu seçim malzemesi yapma. Sömürü yapma, gereğini yap. Mavi Marmara'daki gibi 'bana mı sordunuz?' deme. Dik dur, eğilme yanındayız. Şov yapma, gereğini yap. Bu konuyu seçimin bir malzemesi yapma. Sömürü çıkartma, istismar etme, şov yapma, gereğini yap. Seçim meydanlarında Ramazan ayının sömürüsünü, Filistin’in sömürüsünü yapma, milletimizin derdini anlatalım. Milletin derdi de ortada kalmasın. Çürüyen patatesler gibi olmasın. Sizin treniniz var mı var, onu da İsmet Paşa yapmıştı. 1996 yılında temeli atılan bir havaalınınız var, ama açılmadı. Patatesleriniz çürüyor, 41 vilayete lisanslı depoculuk verilmiş ama Niğde’ye verilmemiş. 10 kuruşa patates veriyorsunuz, patatesler çürüyor. Siz patatesi 10 kuruşa satacaksınız, fakir fukara da 5 liraya patates yiyecek. En ezilen kentlerden birisidir Niğde."

İNCE'DEN KUDÜS TEPKİSİ



"Amerika Birleşik Devletleri, dünkü Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır ve bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Ben, cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na her türlü yardımı etmeye hazırım. " dedi. 'ERDOĞAN'I EMEKLİLİK DÖNEMİNE GÖNDERECEĞİZ'



24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı'nın değişeceğini söyleyen İnce, "Sayın Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık dönemi idi, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönemi ustalık dönemiydi ve şimdi ise Sayın Erdoğan’ı emeklilik dönemine göndereceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı bir cumhurbaşkanınız olacak. Meydanlarda hakaret eden değil, meydanlarda tezek diyen değil, meydanlarda pislik diyen değil, meydanlarda çocuklarımızın geleceğini anlatan bir cumhurbaşkanı olacak. K1, K2 kazık belgeleri var ya, onların hepsini kaldıracağız. Polisler var ya polisler; onlar gariban ailelerin çocuklarıdır. Onlar da mesai ücreti alacak, sendikalı olacak. Üniversite öğrencileri size sesleniyorum; her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Müzelere girmek, eğitimin bir parçasıdır, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes, bütün müzelere bedava girecek. Bu ülkenin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye’de cumhurbaşkanı tezek, pislik, çöp laflarını kullanmayacak. Cumhurbaşkanının en fazla kullandığı kelime ‘kalite’ olacak.