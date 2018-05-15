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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

SEÇİM HABERLERİ  | 15.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Niğde'de miting düzenledi. İnce'nin mitingde bir vatandaşı fırçalaması dikkat çekti.

Niğde mitinginde halka seslenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce orta sıralardaki bir vatandaşı çok konuştuğu gerekçesi ile fırçaladı.

'BİR SUS YA'

Miting esnasında konuşmasını keserek orta sıralardaki bir vatandaşa seslenen İnce "Çok konuşuyorsun bir sus ya!" diye seslendi.

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HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM TARİHİNİ YANLIŞ SÖYLEDİ

Muharrem İnce, konuşma sırasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) miladi takvime göre 20 Nisan 571 olan doğum tarihini, 570 olduğunu söyleyerek hata yaptı.

Muharrem İnce'nin mitinginden öne çıkan başlıklar;

İNCE'DEN ERDOĞA'NA: ŞOV YAPMA, GEREĞİNİ YAP

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aksaray'ın ardından Niğde'ye geçti. Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında kalabalığı İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da dua etmeye davet etti.

Konuşmasına yapacakları vaatlerine anlatarak devam eden İnce, şunları söyledi:

"İsrail politikaları, yanlış Ortadoğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumdayken tartışmanın hiç anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il, 81 milyon tek yürek olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provakatif bu eylemi hepimiz, bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dün Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum Bu konuyu seçim malzemesi yapma. Sömürü yapma, gereğini yap. Mavi Marmara'daki gibi 'bana mı sordunuz?' deme. Dik dur, eğilme yanındayız. Şov yapma, gereğini yap. Bu konuyu seçimin bir malzemesi yapma. Sömürü çıkartma, istismar etme, şov yapma, gereğini yap. Seçim meydanlarında Ramazan ayının sömürüsünü, Filistin’in sömürüsünü yapma, milletimizin derdini anlatalım. Milletin derdi de ortada kalmasın. Çürüyen patatesler gibi olmasın. Sizin treniniz var mı var, onu da İsmet Paşa yapmıştı. 1996 yılında temeli atılan bir havaalınınız var, ama açılmadı. Patatesleriniz çürüyor, 41 vilayete lisanslı depoculuk verilmiş ama Niğde’ye verilmemiş. 10 kuruşa patates veriyorsunuz, patatesler çürüyor. Siz patatesi 10 kuruşa satacaksınız, fakir fukara da 5 liraya patates yiyecek. En ezilen kentlerden birisidir Niğde."

İNCE

İNCE'DEN KUDÜS TEPKİSİ

"Amerika Birleşik Devletleri, dünkü Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır ve bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Ben, cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na her türlü yardımı etmeye hazırım. " dedi.

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'ERDOĞAN'I EMEKLİLİK DÖNEMİNE GÖNDERECEĞİZ'

24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı'nın değişeceğini söyleyen İnce, "Sayın Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık dönemi idi, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönemi ustalık dönemiydi ve şimdi ise Sayın Erdoğan’ı emeklilik dönemine göndereceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı bir cumhurbaşkanınız olacak. Meydanlarda hakaret eden değil, meydanlarda tezek diyen değil, meydanlarda pislik diyen değil, meydanlarda çocuklarımızın geleceğini anlatan bir cumhurbaşkanı olacak. K1, K2 kazık belgeleri var ya, onların hepsini kaldıracağız. Polisler var ya polisler; onlar gariban ailelerin çocuklarıdır. Onlar da mesai ücreti alacak, sendikalı olacak. Üniversite öğrencileri size sesleniyorum; her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Müzelere girmek, eğitimin bir parçasıdır, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes, bütün müzelere bedava girecek. Bu ülkenin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye’de cumhurbaşkanı tezek, pislik, çöp laflarını kullanmayacak. Cumhurbaşkanının en fazla kullandığı kelime ‘kalite’ olacak.

FİLİSTİN

'FASON ÜRETİM YAPTIĞIMIZ İÇİN KAZANAMIYORUZ'

Türkiye'nin fason üretim yaptığı için para kazanamadığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı ? Ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hastane yaptılar mı, yaptılar, ama hemşire yok. Köprü yaptılar mı, yaptılar. Geçsen de para ödüyorsun, geçmesen de. Toprak gitmiş, tapular bankada.

Türkiye televizyon üretiyor, ama bir televizyondan 10 euro kazanıyor, otomobil üretiyor, ama otomobilden 100 euro kazanıyor. Fason üretim yaptığımız için zenginleşemiyoruz. Tasarım yapacağız. Teknolojimiz olacak, markamız olacak. Türk markası nasıl olacak? Akıllı çocuklarımız ile yapacağız. Onları iyi eğiteceğiz. Mesela Cumhurbaşkanını eleştirebilecekler. Demirel’e espri yapıyordu, Demirel gülüyordu. Şimdiki öyle mi? Hemen eve geliyor polisler. Hazreti Peygamberimiz veda hutbesinde millete seslendi. 'Benden bir hakkınız var mı söyleyin' dedi. Bizim başımızdaki zat kimseye söz söyletmez. Bir stadyuma giriyorsun, bir yıl görev yaptıktan sonra ben insanlardan alkış almalıyım demeliyim. Şimdiki Cumhurbaşkanı Passolig getiriyor. Sizi görüyor. Size söz cumhurbaşkanı seçildiğimi zaman Pasolig’i kaldıracağım. Benim ülkemin gençlerinin Fransızlardan ne farkı var?"


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CHP muharrem ince seçim 2018 Niğde miting

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
mynet sende taraf tutuyorsun görüntü o bari sen tarafsız ol usandık artık yetreeeeerrr bu metyaların havuzlarından
yü20 al canımı ye..
25 Haziran'da verirsin artık
o gusel canin senin olsun,akpe yimis zaten seni. dolar 4.45 koyunn delisi gibi sallaya sallaya geliyor oturmus sacma sapan konuşuyorsun
peygamberimizin ana rahmine düştüğü saati bile bilen mallar var.
samımıyetınıze candan ınanıyorum
İyi devam et
Peygamberin 63 yaşında vefat ettiği bilinmekte (Hicri 63 yıl; aslında 61 yaşında) fakat tamı tamına hangi gün doğduğu farklı hesaplanmakta. 17 Haziran 569 yada 20 Nisan 571 veya 570 olarak hesaplamalarda farklılıklar var. Mısırlı astronomi âlimi Mahmut Paşa el-Felekî 9 Rebîülevvel (20 Nisan 571) diye hesapladığından bu tarih baz alınıyor.
tipe bak hizaya gel başındakide yakışsa ne gezer esas bisen sus da adam sansınlar
Sen demiyormusun "bu kafayla biz iktidar olamayız" diye..o zaman neden uğraşıyorsun?sen iktidar olamazsan biz sana neden oy verelim?
Öğretmen espirisini de, vatandaşa fırça yaptınız ya.. pes doğrusu.
aman ne fırça atmış yerin dibine sokmuş
Sayın cumhurbaşkanı artık başkan olmasın, diye sığınılan insanlara bakın ya. Sayın cumhurbaşkanına, bunlar mı rakip olacak? Yok ya, sayın cumhurbaşkanı, sadece, konumunu pekiştirmek için seçim yapıyor. Yoksa, kaybetmek gibi bir korkusu yok. Uğraşmıyor bile adaylarla. Yazık, TC de 2. Bir aday adayı dahi yok. Sayın cumhurbaşkanımız zararlı bir insan değil ama, ben Atatürkü düşünüyorum,ben istiklal marşını düşünüyorum, Türklüğü düşünüyorum, sapık sarıklı cübbelileri düşünüyorum.
İYİCE ZIRVALADIN HE HANGİ HASTANEDE HEMŞİRE YOK ? HANGİ KÖPRUDEN GEÇMEDİN DE PARA ÖDEDİN? HANGİ OKULDA ÖGRETMEN YOK BUNUDA SÖYLE HADİ
Köprü ve otobanlar yap işlet devret modeli ihale ile yapılır. ihalede devlet yıllık şu kadar araç geçecek şu kadar gelir elde edeceksin der. ihaleye katılanlarda ona göre teklif verir. Yeteri kadar araç geçmezse farkı devlet kapatır. Oda senin benim vergimledir. Özal zamanında yapılan otobanlar para kazanmıyor diye E5 in içine ettiler. çünki millet E5 i kullanıyordu otoban pahalı diye. İstanbul dışında E5 köy yolu gibidir şimdi.
ADAMSIN DOSTUM
iyi yapmış çok konuşuyorlardı
Sevgili Mynet Haber; Muharrem İnce'nin hatalı konuşmasını haberinize almışsınız. Bravo. Bir de hata üstüne hatalı konuşmalar yapan (anladınız siz onu) hatalı konuşmasını haberinize alsanıza.
Tabi sana göre her haberinde hükümet aleyhtarlığı yapacak öyle değil mi haşlama
Adamın mitingleri hakkındaki ilk habere bak. Efsanesiniz milli basın.Bakalım ne olacak seçim sonrası, analarınızı alıp gidecek misiniz?
polise sendika ve mesai hakkı insallah verilir
siyaset felsefesi ahlak felsefesi ve campanella nin günes ülkesi bunları okumadan secmen olmayin .. oy kullanmayin...
İŞTE CHP CAHİL HALKIN PARTİSİ CHP İLİMDEN VE BİLİMDEN ZAYIF BİR CUMHURBAŞKANI LİDERİ SEÇİM SİZİN
Şu adamın söylediklerinin içinde bir tane yalan yanlış şey yok.Hepsi doğru.Adamlar köprü yapıyor ama geçsende geçmesende para ödüyorsun.Ben ne anladım o köprüden.Yiyiyorsa köprüleri ücretsiz yapsana.
yahu ben zaten erdoganın bu kudus meselesinde samimi olduguna pek inanmıyorum la bunlar degilmi mavi marmara olayını tazminat alarak kapatan o şehitlerin kanını yerde bırakan neyine inanayım ben bunun yahu hadi kapar abd ye incirligi de görelim boyunu zat
klasik Ce Ha Pe zihniyeti. daha iktidara gelmeden hakaret ve aşağılama başladı. Allah korusun, iktidara gelirse, yine istiklal mahkemelerini kurup , suçsuz insanları öldürmekten zerre kadar çekinmez bunlar. Allah bunların eline bu aziz milletimizi düşürmesin inşallah.
KÖY AGASINA BAK BU ADAMLAR GEL İŞ YAP. DIS GUCLER BUNU TAKARMI MAHTAP OLURMU
niğde de kep istanbulda balon şapka takiyyeci seni bukalemunlar sizi
nezaketen kafamı karistirma bir Sus yahu diyor markete sokturup yumruklamiyor mynet nabza göre şerbet verme yandaş olma tarafsız ol
ne yapsın kendisi kürsüye azarlar gibi çağırılınca o da gücü kime yeterse #GelBakalımBurayaMuharrem gerçi bir öfke kontrolü sorunuda var çok asabi konuşurken
Şapkası ile tam bir tiyatro sergiliyor meydanlarda. Kürsünaşının CIZIRİK AĞASI sanki. Mangalda kül bırakmıyor.
ey seçim nelere kadirsin adama kasket bile giydirdin ki o kasketi bile hayatında ilk kez giymiştir.
Ben Niğdeli değilim, Niğde'de ikamet etmem ama Niğde'den sana oy çıkmaz. İnsanlık halidir, Hz. Muhammed peygamberimizin S.A.V doğum tarihini doğruda söyleyebilir, yanlışta. Her şeyi din üzerinden yürütmeye çalışanlar için bu fırsat olmuştur. Şimdi iki kelimeyi bir araya getiremeyen, kimlik numaralarını ezbere bilmeyenler, o tipler çıkar, konuşur. Onun için bir şeyler söylerken emin olmadığını ya da bilmediğini söylemeyeceksin.
ne demiş adam espiri yapmış. vatandasın hayatını belleyenlerin yanında bununkı devede kulak
Alın şunu içeri dememiş al ana nı git de dememiş
tarafsız haber yap mynett. adam orada kişiye değil ön sıralar diye çıkış yapıyor. en azından ananıda al git dememiş
eee ne var bunda gülerek söylemiş vatandaşlarda gülüyor orada. Adama sallayacak hiçbir şey olmayınca böyle saçma sapan başlıklarla algı yaparsınız anca.
mynet başka birşeyler bul.
Tam dogum yili bile bilinmiyor. ana rahmine dustugu gunu kutluyoruz.
adam başka türlü haber olmuyor ki, siz de dahil, satılmış medya
24 hazıranda kım kazanırsa kazansın turkıye battı hıcbırseyımız kalmadı her ay 20 mılyar dolar faız odemek zorundayız bunu oducek ne paramız hıcbırseyımız kalmadı ıngılteredekı altınlarda karsılayamıyor sadece 4 taksıdı karsılayabılıyormus 480 mılyar dolar borcumuz var hadı bakalım gorecegız 24 hazırandan sora nasıl batıyoruz goreceksınız ekmege muhtac olacaksınız ekmege ummet kurtrr sızı surıler ıraklılar afganlılar kurtarr zıraat bankasının 22 farklı ulkeden 44 bankadan toplam 2 mılyara yakın borcu var battk olm battk grecksnız 24 hazrndn sora
BİZDE İZLEDİK O İŞİN ESPRİSİYDİ ANLAYANA
Karalayacak başka bir şey bulamadınız mı ?
ananıda al git mi demiş??
Ne fırçası,adam konuşurken gevezelik yapanları ikaz etti sadece.Tabi israil uşağı feto sevici pkk kankası ak mallar bundan ekmek çıkarma derdinde.
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