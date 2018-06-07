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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi Twitter'dan yayınlandı. Klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren ve cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra parti rozetini çıkartan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim klibi Twitter’da yayınlandı.

Klip kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu adamdan bir cacık olmaz...Devlet yönetmek klip çekmeye benzemez.İstanbuldaki Çöp yığınları kadar pis bir anlayışı millet ne yapsın?
AKaPe bu sefer kaybedecek, bir daha oy yok. Muharrem İnce kazancak. Meral ablamızın da desteğiyle yepyeni çağdaş bir dönem başlayacak. Laik İslam Cumhuriyeti geliyor. Türkiye geliyor.
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