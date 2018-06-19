CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?

Muharrem İnce 23 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’da İstanbul’da miting düzenleyecek. Maltepe miting alanında halka seslenecek olan İnce, son mitingini İstanbul’da yapacak. Peki Maltepe miting alanına nasıl gidilir? İşte toplu taşıma ile Muharrem İnce İstanbul mitingine ulaşım rehberi…





