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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala şehir şehir gezerek mitinglerine devam eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 23 Haziran'da İstanbul'da olacak. Peki Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi nerede olacak? Muharrem İnce'nin 23 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?

Muharrem İnce 23 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’da İstanbul’da miting düzenleyecek. Maltepe miting alanında halka seslenecek olan İnce, son mitingini İstanbul’da yapacak. Peki Maltepe miting alanına nasıl gidilir? İşte toplu taşıma ile Muharrem İnce İstanbul mitingine ulaşım rehberi…

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