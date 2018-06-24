CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT protestosu

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Saffet Çam Ortaokulu'nda kullandı. İnce, eşi, oğlu ve gelini ile birlikte oyunu kullanmaya geldi.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, 'Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım' diye konuştu.

İnce'nin açıklamalarını ardından vatandaşlar TRT'yi protesto etti.

