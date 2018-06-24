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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT protestosu

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'nda vatandaşlar TRT'yi protesto etti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Saffet Çam Ortaokulu'nda kullandı. İnce, eşi, oğlu ve gelini ile birlikte oyunu kullanmaya geldi.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, 'Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım' diye konuştu.

İnce'nin açıklamalarını ardından vatandaşlar TRT'yi protesto etti.

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