CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

İşte İnce'nin konuşmasından satırbaşları:
Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim promter. O yazıları camdan okur ben candan. Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşşağı kalmam cevabı da yapıştırırım. öylerim
Ben nanoteknoloji diyorum o Bay Muharrem diyor. Gel 16 yılda bu memleketin canını nasıl okudun onu tartışalım. Diploması olmayan bay ekonomist istediğin TV'de gel tartışalım.
İnce, "O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?" diye konuştu.
Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın? Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vadeden bir cumhurbaşkanı olacağım.
Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. Aramızda fark var ya, aramızda bir de insanlık varkı var sen Soma'da tekmelenen madenciyi arayıp özür diledin mi? Her yerde CHP 'ye 'CeHaPe' diyor. Türkçe de 'Ha' diye okunan bir haf yok. Diploması yok ya...
Erdoğan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Ben büyük ve güçlü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Erdoğan hemen hemen aynı maaşı aldık ben gariban oldum sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ama ben dünyanın en zengin insanıyım. Ben insanları Türk Kürt diye ayırmam. Alevi Sünni diye ayırmam. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam
Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok. Sevgili Erdoğan sen Soma'da tekmelenen madenciyi aradın mı? Aramızda insanlık farkı var.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 13 yorum