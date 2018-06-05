HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Aydın'da düzenlenen mitingde konuşan İnce, Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın?' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

İşte İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim promter. O yazıları camdan okur ben candan. Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşşağı kalmam cevabı da yapıştırırım. öylerim

Ben nanoteknoloji diyorum o Bay Muharrem diyor. Gel 16 yılda bu memleketin canını nasıl okudun onu tartışalım. Diploması olmayan bay ekonomist istediğin TV'de gel tartışalım.

APOLET TARTIŞMASI

İnce, "O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?" diye konuştu.

ERDOĞAN'A UYARI

Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın? Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vadeden bir cumhurbaşkanı olacağım.

"HA DİYE OKUNAN BİR HARF YOK"

Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. Aramızda fark var ya, aramızda bir de insanlık varkı var sen Soma'da tekmelenen madenciyi arayıp özür diledin mi? Her yerde CHP 'ye 'CeHaPe' diyor. Türkçe de 'Ha' diye okunan bir haf yok. Diploması yok ya...

"BEN GARİBAN OLDUM, SEN NASIL ZENGİN OLDUN"

Erdoğan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Ben büyük ve güçlü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Erdoğan hemen hemen aynı maaşı aldık ben gariban oldum sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ama ben dünyanın en zengin insanıyım. Ben insanları Türk Kürt diye ayırmam. Alevi Sünni diye ayırmam. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam

Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok. Sevgili Erdoğan sen Soma'da tekmelenen madenciyi aradın mı? Aramızda insanlık farkı var.

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti! Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP seçim 2018 erken seçim 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 13 yorum
adamsın köylü çocugu
Bak bak cevaplara bak. Allah'ına kurban Yiğit Muharrem. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Muharrem İnce'si var.
Helal olsun
muharrem çok iyi ya tayyip bu sefer sağlam kayaya çarptı al sana hatip, al sana gerçek muhalefet.
çiftçi zaten her yıl duzenli olarak mazot destek parasi aliyor. Pompada mazotu 3 lira yaparsan bunun önune gecemezsin. işin içine art niyet girer.
6 kere kaza yapmış bir otobüsle yola çıkılırmı maarremm
yeminle başa çıkılmaz bunla:)))harika.
Yaw he muharrrem hee.
Paşa. paşaaa ! Siyaset yapacaksan .. apoletlerini çıkar , öyle gel karşımıza !
Harika konuşuyor be, bir tane yalan yok söylediklerinde
TSK iç hizmet yönetmeliğine göre, asker üniforması ile siyasi faaliyet yapamazsın kardeşim.
Helal olsun sana ince tüm kalpleri fethettin!! Seçimler bir ay daha geç olsa kesin ilk turda alırdın ama olsun ikinci turda da olsa cumhurbaşkanı olacaksın.
Allah'ına kurban
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket sonucu! Argetus Araştıma’dan seçim anketi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket sonucu! Argetus Araştıma’dan seçim anketi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama: O sarayın yalakası kaşar gazeteciler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.