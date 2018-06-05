CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

İşte İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim promter. O yazıları camdan okur ben candan. Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşşağı kalmam cevabı da yapıştırırım. öylerim

Ben nanoteknoloji diyorum o Bay Muharrem diyor. Gel 16 yılda bu memleketin canını nasıl okudun onu tartışalım. Diploması olmayan bay ekonomist istediğin TV'de gel tartışalım.

APOLET TARTIŞMASI

İnce, "O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?" diye konuştu.

ERDOĞAN'A UYARI

Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın? Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vadeden bir cumhurbaşkanı olacağım.