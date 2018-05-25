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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 23:47 | Son Güncelleme

24 Mayıs 2018 Perşembe günün reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına göre hem ABC’de hem de AB sıralamasında Muharrem İnce'nin konuk olduğu, ‘seçime doğru’ programı birinci sırada yer aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

CNNTürk’te “Seçime Doğru Özel” programında gazeteciler sordu; Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yanıtladı. İnce, seçim süreci ve sonrasına dair bütün merak edilenleri değerlendirdi.

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Program, reyting listelerinde ABC grubunda 6.47 ile ilk sırayı alırken diğer 3 haber kanalları 1.29, 1,01 ve 0.81 oranlarla takip ettiler. AB grubunda program 7.41 oranıyla ilk sırada yer alırken, diğer haber kanalları ise 1,62, 0.92 ve 0.82 oranlarla İnce'nin programını takip ettiler. 4 saat boyunca değişmeyen sıralamada Muharrem İnce birinciliğini korudu.

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TWITTER'DA DA DÜNYA SIRALAMASINDA BİRİNCİ OLDU

muahrrem

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CNN TÜRK'te Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Program #MuharreminceCnnTürkde Hashtag'i ile Twitter'a damga vurmuştu.

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